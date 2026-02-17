Câu hỏi khó nhất TẾT đã có lời giải: Người ta mừng con mình 500 nghìn mà nhà họ có tận 2 con thì mừng lại như nào?

Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh niềm vui đoàn viên, các bậc phụ huynh lại âm thầm bước vào một "cuộc chiến cân não" mang tên: Trả lễ tiền lì xì. Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như chiếc phong bao đỏ lại ẩn chứa cả một bầu trời nghệ thuật đối nhân xử thế, nhất là khi rơi vào tình cảnh tréo ngoe: Nhà mình một con, nhà họ hai đứa.

Nỗi lòng "lỗ vốn" sau những phong bao đỏ

Chị Lan (Hà Nội) vừa trải qua một phen "hại não" ngay sáng mồng Một Tết. Chuyện là người họ hàng ghé chơi, vui vẻ mừng cho cậu con trai duy nhất của chị 500 nghìn đồng. Nhìn lại phía đối phương, hai đứa trẻ đang hăm hở chờ đợi khiến chị bối rối. Nếu mừng lại mỗi bé 500 nghìn, tổng chi lên tới 1 triệu đồng, tự dưng ngân sách thâm hụt một khoản không nhỏ. Nhưng nếu chia đôi mỗi đứa 250 nghìn thì số tiền lẻ lẻ trông rất kém duyên, còn hạ xuống mỗi bé 200 nghìn lại sợ mang tiếng chi li, keo kiệt.

Thực tế, nỗi lòng của chị Lan không hề hiếm gặp. Trong tâm thế "có đi có lại" của người Việt, chiếc phong bao không chỉ là lời chúc may mắn mà còn là thước đo của sự tinh tế. Việc nhà ít con - nhà đông con vô tình biến những lời chúc bình an thành một phép tính trừ trong ví tiền của cha mẹ.

Ảnh minh họa

Đi tìm "con số vàng" để vẹn cả đôi đường

Để giải quyết bài toán này mà không làm sứt mẻ tình cảm, nhiều người đã lựa chọn nguyên tắc "tổng chi bằng tổng thu". Thay vì áp lực phải mừng lại đúng bằng số tiền con mình nhận được cho từng đứa trẻ, bạn có thể linh hoạt chia nhỏ nguồn ngân sách đó. Chẳng hạn, với 500 nghìn nhận được, việc mừng lại mỗi bé 200 nghìn kèm theo một món quà nhỏ như phong bao lì xì hình thú hay xấp hình dán ngộ nghĩnh sẽ giúp xoa dịu cảm giác "ít hơn", đồng thời tạo thêm niềm vui cho trẻ nhỏ.

Một phương án khác thường được các gia đình khéo léo áp dụng là chia theo độ tuổi. Nếu hai đứa trẻ nhà họ có sự chênh lệch lớn, bạn có thể mừng bé lớn 300 nghìn và bé nhỏ 200 nghìn. Tổng số tiền vẫn là 500 nghìn, vừa vặn con số "hòa vốn" mà lại trông rất hợp lý về mặt thứ bậc trong gia đình.

Tuy nhiên, với những mối quan hệ thực sự thân thiết hoặc khi điều kiện kinh tế cho phép, nhiều phụ huynh vẫn chọn cách "chịu thiệt" một chút để giữ thể diện. Mừng lại mỗi bé 300 nghìn (tổng 600 nghìn) được coi là "con số vàng" vì nó vừa đẹp, vừa tròn trịa, lại thể hiện được sự rộng rãi của gia chủ mà không quá áp lực lên ngân sách.

Đừng để phong bao đỏ làm nặng lòng người lớn

Dù tính toán thế nào, chúng ta cũng cần nhớ rằng ý nghĩa nguyên bản của tiền lì xì là để chúc may mắn, là số tiền để xua đuổi điềm xấu, cầu chúc trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn. Việc quá đặt nặng con số 100, 200 hay 500 nghìn vô tình biến nét đẹp văn hóa thành một cuộc giao dịch khô khan.

Để cái Tết thực sự nhẹ nhàng, nhiều gia đình hiện nay đã chọn cách "thỏa thuận ngầm" hoặc thống nhất một mức giá chung cho tất cả các cháu trong họ. Khi giá trị tinh thần được đặt lên trên giá trị vật chất, chiếc phong bao đỏ sẽ trở lại đúng nghĩa là một lời chúc lành đầu năm, thay vì là gánh nặng kinh tế hay thước đo lòng người.

Suy cho cùng, sự tinh tế nhất không nằm ở số tiền trong bao, mà nằm ở nụ cười và sự thoải mái của cả người trao lẫn người nhận trong những ngày đầu xuân.