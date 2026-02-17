Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tết đầu tiên của Đỗ Hoàng Hên ở Việt Nam

17-02-2026 - 18:50 PM

Năm đầu tiên Hoàng Hên ăn Tết với tư cách công dân Việt Nam.

Sau 6 năm gắn bó với Việt Nam, Tết Bính Ngọ 2026 mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đối với tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Đây là mùa xuân đầu tiên anh đón năm mới không phải với tư cách một ngoại binh, mà là một công dân chính thức của Việt Nam.

Tết đầu tiên của Đỗ Hoàng Hên ở Việt Nam- Ảnh 1.

Hoàng Hên cùng vợ đón Tết Việt (Ảnh: FBNV)

Với Đỗ Hoàng Hên (tên gốc Brazil là Hendrio Araujo Dasilva), năm 2025 là một cột mốc chói lọi khi anh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào cuối năm. Sự kiện này không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp quần đùi áo số mà còn thay đổi hoàn toàn lăng kính của anh về ngày Tết cổ truyền.

"Năm vừa qua thực sự rất đẹp với tôi. Ngày nhận quốc tịch là khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên", tiền vệ sinh năm 1994 chia sẻ.

Tết đầu tiên của Đỗ Hoàng Hên ở Việt Nam- Ảnh 2.

Hoàng Hên cùng vợ mua sắm trước Tết (Ảnh: Công Trí)

Tết đầu tiên của Đỗ Hoàng Hên ở Việt Nam- Ảnh 3.

Dù là một người ăn chay trường, Hoàng Hên vẫn tìm thấy sự kết nối đặc biệt với phong vị Tết qua những chiếc bánh chưng nhân đậu xanh. Trong căn hộ duplex tại Hà Nội, anh tự tay bài trí không gian sống với hoa đào.

Kế hoạch đón Tết của Hên khá giản dị nhưng đậm chất nghĩa tình. Anh dành thời gian xuống Quảng Ninh thăm gia đình người đồng đội cũ Dương Thanh Hào, sau đó trở lại Thủ đô để sum họp cùng bạn bè và cô giáo dạy tiếng Việt. Với Hoàng Hên, không khí chuẩn bị Tết ở Việt Nam có nét tương đồng với lễ Giáng sinh tại quê nhà Brazil – nơi sự đoàn viên và tình thân được đặt lên hàng đầu.

Bước sang năm mới 2026, Đỗ Hoàng Hên không giấu giếm những hoài bão lớn lao. Việc trở thành công dân Việt Nam là động lực để anh nỗ lực hơn nữa trên sân cỏ. Mục tiêu lớn nhất của anh trong năm nay chính là tấm vé khoác áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, một giấc mơ mà anh đã ấp ủ từ lâu.

