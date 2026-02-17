Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc có mưa, trời chuyển rét

17-02-2026 - 19:00 PM | Sống

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ từ đêm nay chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (17/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm 4–8 độ.

Đêm nay (mùng 1 Tết), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 17 đến ngày 19/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Dự báo, từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết), Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc khả năng sẽ đón 2 đợt không khí lạnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/2

Thời tiết Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 17-21 độ. Trời chuyển rét.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16-27 độ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

