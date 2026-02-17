[CLIP] Dân văn phòng năm qua "thắng đời 10-0", 2026 quyết làm được 2 việc!

Vậy là chúng ta đã chính thức bước sang năm mới 2026, khép lại 2025 với không ít biến động, không ít những khoảng thời gian thử thách. Với dân văn phòng, thử thách đó là áp lực công việc, là cuộc "chạy đua" với deadlines và cả những khoảnh khắc nín thở chờ "cơn bão lay-off" qua đi.

Nhìn lại 365 ngày vừa qua, có những điều họ tự tin khẳng định mình đã làm tốt, và cũng không thiếu những gạch đầu dòng còn đang bỏ ngỏ, nhưng sau tất cả, nếu phải chọn 1 từ để miêu tả 2025 thì đó không thể là gì khác ngoài: Trọn vẹn.

Đó là chia sẻ của 3 bạn trẻ mà chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện trước thềm năm mới: Khánh Vy, N.H và Minh Thái.

(Từ trái qua phải) N.H, Khánh Vy, Minh Thái

2025 "thắng đời 10-0", 2026 quyết tâm thăng tiến, tăng thu nhập

Cùng làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, cả Minh Thái và Khánh Vy đều miêu tả năm qua của bản thân bằng 2 từ: "Vuýp" và "đỉnh". Còn với N.H - Cô gái làm việc trong lĩnh vực Truyền thông, 2025 gói gọn trong 1 câu: "Thắng đời 10-0".

Mỗi người một câu chuyện, một cảm nhận khác nhau về 1 năm vừa khép lại nhưng điểm chung của họ là đều nỗ lực hết khả năng, làm việc hết công suất suốt 364 ngày, để đến ngày thứ 365 có thể thở phào: Mình làm tốt rồi!

Dân văn phòng tổng kết tình hình tài chính năm qua, đặt mục tiêu cho năm mới 2026

Với Khánh Vy, thành công lớn nhất trong năm qua là duy trì được công việc và nguồn thu nhập ổn định. Cũng nhờ thế mà cô mới có thể tiết kiệm, mua bảo hiệm và xây dựng quỹ dự phòng. Trong năm mới 2026, Khánh Vy đặt mục tiêu thăng tiến trong công việc, đồng thời tăng thu nhập để có thể bắt đầu hành trình mua vàng, mua bạc tích sản.

Minh Thái cũng có chung mục tiêu "thăng tiến". Chàng trai này cho biết động lực "mở rộng nguồn tài chính" không chỉ là để cuộc sống cá nhân ổn định hơn, mà còn là để chăm lo được cho gia đình.

Còn với N.H - Cô gái khẳng định mình đã "thắng đời 10-0 trong 2025", cứ có tiền dư là đi mua vàng, mục tiêu lớn nhất trong 2026 là duy trì được trạng thái lẫn thói quen này. Bởi đằng sau tỷ số "10-0" và việc mua vàng là rất nhiều nỗ lực, hoàn toàn chẳng phải chuyện "ăn may".

Phần thưởng "đủ wow", "đủ để mỉm cười" cho một năm chăm chỉ tuyệt đối!

Chia sẻ về tình hình thưởng Tết năm nay, mặc dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của 3 bạn trẻ này là đủ hiểu: Con số cũng khá được, "đủ wow" đó!

Thưởng Tết "đủ wow" cho một năm làm việc hết công suất!

Với N.H, thưởng Tết năm nay trọn vẹn niềm vui vì vừa cao hơn năm ngoái, vừa được nhận khá sớm để bản thân có thể chủ động tính toán, lên kế hoạch chi tiêu. Bên cạnh việc dùng thưởng Tết để biếu bố mẹ, sắm Tết và lì xì người thân, N.H cũng trích 1 phần để tiết kiệm.

Còn Minh Thái - Người miêu tả thưởng Tết bằng 2 từ "đủ wow", sau khi sắm Tết xong xuôi, trọn vẹn, anh đã tự thưởng cho bản thân 1 chiếc iPhone mới. Vậy hiểu thưởng Tết của chàng trai này "wow" ra sao rồi đó!

Cuối cùng là Khánh Vy - Cô gái nhận được khoản tiền thưởng "đủ để mỉm cười", tiết lộ bản thân chưa bao giờ đặt kỳ vọng cao vào tiền thưởng Tết. Cô luôn nghĩ nó "thấp thấp thôi" để đến khi thấy ting ting, dù con số có là bao nhiêu, cô cũng vẫn vui và hạnh phúc.

Còn giờ - ngay lúc này, khi công cuộc tổng kết năm đã xong và việc lên kế hoạch, đặt mục tiêu cho năm mới cũng đã hoàn thành, chúng ta cứ tận hưởng những ngày thảnh thơi dịp Tết này thôi. Nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng, nghỉ ngơi để tiếp sức cho tuần làm việc ngay sau Tết. Bởi suy cho cùng, điều quan trọng nhất không phải là mình có làm được những điều đã đặt ra hay không, mà là mình có cố gắng hết sức hay chưa!

Cứ tin rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến vì mình đã nỗ lực. Chúc mừng năm mới tất cả chúng ta, 2026 chắc chắn là một năm "chân cứng đá mềm" nhé!