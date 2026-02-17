Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị

17-02-2026 - 21:02 PM | Sống

Hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về chùa Hoằng Phúc (xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) để dâng hương, xin lộc đầu năm. Giữa tiết trời se lạnh, dòng người chen chân vãn cảnh, cầu bình an tại cổ tự 700 trăm tuổi.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 1.

Sáng 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), dòng người từ khắp nơi đổ về chùa Hoằng Phúc (Hoằng Phúc Cổ Tự, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) để cầu bình an﻿ dịp đầu năm mới. Trong tiết trời se lạnh, tiếng kinh cầu quyện mùi khói nhang, người dân chen chân vãn cảnh chùa, thắp hương cầu nguyện.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 2.

Từ sáng sớm, ở khu vực cổng tam quan, hàng dài người dân và du khách chờ đợi đến lượt vào dâng hương.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 3.

Thành tâm cúi đầu gửi gắm ước vọng về sức khỏe, may mắn và an lành cho gia đình.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 4.

Bên trong khuôn viên chùa, những tiểu cảnh được bài trí rực rỡ sắc màu với cành đào hồng, mai vàng, đèn lồng đỏ, cây nêu và linh vật ngựa tạo nên không gian ngập tràn sắc Xuân.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 5.

Rất đông các bạn trẻ, các gia đình lựa chọn chùa Hoằng Phúc để vãn cảnh, du Xuân, gửi gắm ước vọng cho năm mới.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 6.

Không chỉ dâng hương cầu phúc, người dân còn hào hứng mua túi lộc, gạo – muối – lửa với niềm tin mang về tài lộc và sự ấm no cho cả năm. Các gian hàng truyền thống trong khuôn viên chùa bày bán nhiều sản phẩm lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, tranh thư pháp, xin chữ đầu năm… cũng tấp nập khách ra vào.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 7.

Năm nay, gia đình bà Lê Thị Mai (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) chọn chùa Hoằng Phúc để du xuân vào ngày đầu năm mới. Sau khi thắp hương và lạy Phật ở các điện thờ, bà cùng con cái tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, lưu lại những khoảnh khắc tươi vui dịp đầu năm.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 8.

“Năm nào tôi cũng đến đây lễ Phật đầu năm﻿. Dù chùa rất đông nhưng ai cũng vui vẻ, giữ trật tự. Đến đây, được vãn cảnh chùa, cảm nhận chút không gian cổ kính, trầm mặc, tôi cảm thấy nhẹ lòng, mong năm mới gia đình được bình an, mạnh khỏe, mọi việc suôn sẻ”, bà Mai nói.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 9.

Là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung, Hoằng Phúc Cổ Tự từng được Phật Hoàng Trần Nhân Tông ghé thăm và cầu phúc đức cho dân. Đến nay, vẫn còn lại dấu tích chùa cổ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 10.

Trong dòng người chen chân, dạo một vòng quanh chùa, bà Trần Thị Thùy (51 tuổi) kể cho con cháu nghe câu chuyện về Di tích lịch sử cấp Quốc gia này. Chuyển vào sinh sống ở Đà Nẵng gần chục năm nay, nhưng Tết năm nào bà cũng sắp xếp về quê.

Chen chân cầu an đầu năm ở cổ tự 700 tuổi tại Quảng Trị- Ảnh 11.

“Đây là di tích lâu đời của quê hương. Tôi muốn các cháu biết và tự hào về lịch sử địa phương. Đầu năm đưa con cháu đi chùa, ngoài cầu bình an, tôi cũng muốn con học cách sống hướng thiện, biết trân trọng những giá trị truyền thống”, bà Thùy nói.

Theo Giang Thanh

Tiền Phong

