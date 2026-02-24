Ngả mũ trước Dương Quốc Hoàng, vừa vô địch Premier League Pool chưa kịp nghỉ ngơi đã tức tốc đi chinh phục kỳ tích mới

Cơn địa chấn mà Dương Quốc Hoàng tạo ra tại Premier League Pool 2026 vẫn đang khiến cộng đồng Billiards trong nước và quốc tế sục sôi. Vượt qua những tay cơ hàng đầu thế giới bằng một phong độ hủy diệt, "Hoàng Sao" không chỉ mang về chiếc cúp danh giá mà còn khẳng định vị thế mới của Pool Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên, thay vì những buổi tiệc mừng công, người hâm mộ lại thấy một hình ảnh Dương Quốc Hoàng "chạy sô" đúng nghĩa vì màu cờ sắc áo.

Hoàng "Sao" vô địch giải Premier League Pool 2026 (Ảnh: BTC)

Ngay trong đêm qua, cơ thủ gốc Quảng Ninh đã nối chuyến bay cấp tốc đến Las Vegas (Mỹ). Điểm đến của anh là Westgate Las Vegas Resort & Casino – nơi chuẩn bị khởi tranh giải 2026 Predator WPA Teams 10-Ball World Championship. Đây là giải đấu đồng đội thế giới khốc liệt, nơi đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng cá nhân và chiến thuật phối hợp.

Dương Quốc Hoàng vừa vô địch chưa kịp nghỉ đã vội đi thi đấu tiếp (Ảnh: FBNV)

Tại đây, hai người em thân thiết là Bùi Xuân Vàng và Phạm Phương Nam đã túc trực chờ đón người đàn anh. Sự có mặt của Quốc Hoàng vào phút chót như một "liều thuốc tăng lực" cực mạnh cho đội hình Việt Nam.

Đây là Giải vô địch thế giới nội dung 10 bi đồng đội là nơi quy tụ những quốc gia có nền Billiards mạnh nhất hành tinh. Việt Nam chúng ta mang đến một đội hình cực kỳ thiện chiến và đang có điểm rơi phong độ rất cao. Giải đấu diễn ra từ ngày 24/02 đến 27/02/2026 với thức Pool 10-ball đồng đội (Kết hợp đánh đơn và đánh đôi nam-nữ). Trận mở màn, đội Việt Nam sẽ đối đầu với đội Hà Lan.