Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngả mũ trước Dương Quốc Hoàng, vừa vô địch Premier League Pool chưa kịp nghỉ ngơi đã tức tốc đi chinh phục kỳ tích mới

24-02-2026 - 21:59 PM | Sống

Ngả mũ trước Dương Quốc Hoàng, vừa vô địch Premier League Pool chưa kịp nghỉ ngơi đã tức tốc đi chinh phục kỳ tích mới

Dương Quốc Hoàng bay xuyên đêm sang Las Vegas để hội quân cùng Team Việt Nam, chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục giải vô địch đồng đội thế giới.

Cơn địa chấn mà Dương Quốc Hoàng tạo ra tại Premier League Pool 2026 vẫn đang khiến cộng đồng Billiards trong nước và quốc tế sục sôi. Vượt qua những tay cơ hàng đầu thế giới bằng một phong độ hủy diệt, "Hoàng Sao" không chỉ mang về chiếc cúp danh giá mà còn khẳng định vị thế mới của Pool Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên, thay vì những buổi tiệc mừng công, người hâm mộ lại thấy một hình ảnh Dương Quốc Hoàng "chạy sô" đúng nghĩa vì màu cờ sắc áo.

Ngả mũ trước Dương Quốc Hoàng, vừa vô địch Premier League Pool chưa kịp nghỉ ngơi đã tức tốc đi chinh phục kỳ tích mới- Ảnh 1.

Hoàng "Sao" vô địch giải Premier League Pool 2026 (Ảnh: BTC)

Ngay trong đêm qua, cơ thủ gốc Quảng Ninh đã nối chuyến bay cấp tốc đến Las Vegas (Mỹ). Điểm đến của anh là Westgate Las Vegas Resort & Casino – nơi chuẩn bị khởi tranh giải 2026 Predator WPA Teams 10-Ball World Championship. Đây là giải đấu đồng đội thế giới khốc liệt, nơi đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng cá nhân và chiến thuật phối hợp.

Ngả mũ trước Dương Quốc Hoàng, vừa vô địch Premier League Pool chưa kịp nghỉ ngơi đã tức tốc đi chinh phục kỳ tích mới- Ảnh 2.

Dương Quốc Hoàng vừa vô địch chưa kịp nghỉ đã vội đi thi đấu tiếp (Ảnh: FBNV)

Tại đây, hai người em thân thiết là Bùi Xuân VàngPhạm Phương Nam đã túc trực chờ đón người đàn anh. Sự có mặt của Quốc Hoàng vào phút chót như một "liều thuốc tăng lực" cực mạnh cho đội hình Việt Nam.

Đây là Giải vô địch thế giới nội dung 10 bi đồng đội là nơi quy tụ những quốc gia có nền Billiards mạnh nhất hành tinh. Việt Nam chúng ta mang đến một đội hình cực kỳ thiện chiến và đang có điểm rơi phong độ rất cao. Giải đấu diễn ra từ ngày 24/02 đến 27/02/2026 với thức Pool 10-ball đồng đội (Kết hợp đánh đơn và đánh đôi nam-nữ). Trận mở màn, đội Việt Nam sẽ đối đầu với đội Hà Lan.

Không phải nhịn ăn khắc nghiệt, huấn luyện viên cá nhân của David Beckham tiết lộ 5 nguyên tắc giữ vóc dáng đỉnh cao

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổng thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM quá tải, thí sinh không thể đăng nhập

Cổng thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM quá tải, thí sinh không thể đăng nhập Nổi bật

Bức ảnh thư viện ngày mùng 3 Tết gây xôn xao: Đây là khác biệt giữa người bình thường và người thành công?

Bức ảnh thư viện ngày mùng 3 Tết gây xôn xao: Đây là khác biệt giữa người bình thường và người thành công? Nổi bật

"Nữ hoàng các loại hạt" đắt đỏ bậc nhất thế giới, ví như vàng nâu: Việt Nam có hẳn 1 thủ phủ chuyên trồng

"Nữ hoàng các loại hạt" đắt đỏ bậc nhất thế giới, ví như vàng nâu: Việt Nam có hẳn 1 thủ phủ chuyên trồng

21:36 , 24/02/2026
Vì sao học sinh đứng nhất lớp thường không phải người “thành đạt” nhất? “Hiệu ứng hạng 10” sẽ cho bạn câu trả lời!

Vì sao học sinh đứng nhất lớp thường không phải người “thành đạt” nhất? “Hiệu ứng hạng 10” sẽ cho bạn câu trả lời!

21:25 , 24/02/2026
Cô gái sinh năm 1998 chuyển vào viện dưỡng lão sống, trả 6 triệu đồng/tháng cho chi phí ăn ở: 'Cuộc sống rất hoàn hảo'

Cô gái sinh năm 1998 chuyển vào viện dưỡng lão sống, trả 6 triệu đồng/tháng cho chi phí ăn ở: 'Cuộc sống rất hoàn hảo'

21:22 , 24/02/2026
Nam MC VTV kể ký ức khó quên khi theo học NSND Trần Hiếu

Nam MC VTV kể ký ức khó quên khi theo học NSND Trần Hiếu

21:06 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên