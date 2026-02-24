Cô gái sinh năm 1998 chuyển vào viện dưỡng lão sống, trả 6 triệu đồng/tháng cho chi phí ăn ở: 'Cuộc sống rất hoàn hảo'

Câu chuyện tưởng như “lạ đời” này nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận, mở ra cuộc thảo luận sôi nổi về mô hình sống chung liên thế hệ giữa người trẻ và người cao tuổi.

Tiểu Giang hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi chuyển đến viện dưỡng lão sống cùng bà ngoại, tuyệt vời quá! Viện dưỡng lão lại gần chỗ làm nên tôi không phải lo chuyện ăn uống, nấu ăn mỗi ngày. Cuộc sống như vậy quá hoàn hảo”.

Phòng của Tiểu Giang trong viện dưỡng lão

Theo chia sẻ, chi phí sinh hoạt của cô là 1.500 NDT (5,6 triệu đồng) mỗi tháng, đã bao gồm bữa sáng và bữa tối trong tuần cùng 3 bữa mỗi ngày vào dịp cuối tuần. Các khoản điện, nước được tính riêng, trung bình khoảng 200 NDT mỗi tháng (700.000 đồng). Trong khi đó, bà ngoại cô, hiện vẫn có thể tự chăm sóc bản thân cần đóng khoảng 2.600 NDT (gần 10 triệu đồng) mỗi tháng. Hai bà cháu sống ở hai phòng liền kề, vừa có không gian riêng tư, vừa thuận tiện chăm sóc lẫn nhau.

Bà ngoại Tiểu Giang bắt đầu chuyển vào viện dưỡng lão từ cuối tháng 9/2025. Vì từ nhỏ đã gắn bó và chăm sóc bà, Tiêu Giang muốn tìm một chỗ ở gần đó để tiện qua lại, trong khi nơi làm việc của cô cũng nằm không xa viện dưỡng lão.

Sau một thời gian tìm nhà nhưng không có lựa chọn phù hợp, bà ngoại đã chủ động đề nghị cô chuyển vào sống cùng và trực tiếp trao đổi với ban quản lý. Do cơ sở mới mở, còn nhiều phòng trống nên cô được hưởng mức giá ưu đãi.

Bữa ăn trong viện dưỡng lão Tiểu Giang sống

Ấn tượng của cô về viện dưỡng lão này là nếp sinh hoạt rất quy củ: cổng chính đóng lúc 20h mỗi ngày và nếu về muộn phải gọi bảo vệ mở cửa. Theo cô, quy định này có thể hơi bất tiện với những người trẻ thường xuyên về nhà trễ. Dù vậy, Tiểu Giang vẫn hài lòng với nơi ở đặc biệt này.

Tiểu Giang chia sẻ cô hoàn toàn bất ngờ trước sự nổi tiếng đột ngột của mình: “Tôi chỉ thấy sống ở viện dưỡng lão thú vị nên chia sẻ. Không ngờ lại được quan tâm nhiều như vậy”.

Sau khi bài đăng lan truyền, viện dưỡng lão nơi Tiểu Giang sống nhận được hàng loạt cuộc gọi từ cả người trẻ lẫn người cao tuổi muốn tìm hiểu về mô hình này.

Giám đốc cơ sở cho biết viện có hơn 130 giường nhưng hiện mới đón khoảng 20 người cao tuổi. Nhận thấy phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, ban quản lý đã quyết định mở riêng một tầng dành cho cư dân trẻ tuổi và ấn định mức phí 1.500 NDT mỗi tháng cho nhóm này.

Phòng riêng của bà ngoại Tiểu Giang

Viện dưỡng lão ưu tiên những người có công việc ổn định, trình độ học vấn phù hợp và tính cách điềm đạm. Đồng thời, họ cần sẵn sàng tham gia một số hoạt động hỗ trợ người cao tuổi, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân lớn tuổi.

Theo ban quản lý, đây là lần đầu tiên cơ sở thử nghiệm mô hình “người già - người trẻ cùng sinh sống” và mọi quy trình vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh.

Mô hình này mang lại nhiều giá trị thực tiễn. Trước hết, việc cho người trẻ thuê phòng giúp tận dụng hiệu quả số phòng còn trống, tối ưu hóa nguồn lực của viện dưỡng lão mới khai trương. Bên cạnh đó, người trẻ có thêm một lựa chọn nhà ở với chi phí hợp lý. Quan trọng hơn, hình thức này góp phần xây dựng cầu nối giữa các thế hệ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng mức giá này còn rẻ hơn thuê căn hộ riêng, đồng thời giúp con cháu yên tâm chăm sóc người thân lớn tuổi mà vẫn thuận tiện đi làm.

Người trẻ có thể hỗ trợ người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh, quay video, tiếp cận công nghệ mới; ngược lại, người lớn tuổi có thể chia sẻ kinh nghiệm sống, định hướng nghề nghiệp và truyền đạt những bài học quý giá. Khi sự tương tác này diễn ra tự nhiên và tích cực, mối quan hệ liên thế hệ sẽ trở thành sự gắn kết thực sự.

Theo Jimu News