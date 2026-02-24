Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa nhận 200 triệu đồng chuyển khoản thành công: Thanh niên SN 1996 bị công an yêu cầu giữ nguyên hiện trạng số tiền để tìm người đã giao dịch

24-02-2026 - 21:03 PM | Sống

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Nghị Đức đã yêu cầu chủ tài khoản SN 1996 này phải giữ nguyên hiện trạng số tiền sau khi nhận được 200 triệu đồng chuyển khoản.

Vào ngày 20/2 vừa qua, Công an xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng thông tin về việc đã kịp thời hỗ trợ một công dân trao trả tiền chuyển khoản nhầm.

Theo đó vào chiều ngày 16/2 (tức 29 Tết Bính Ngọ), qua công tác nắm tình hình, công an xã Nghị Đức phát hiện anh Trần Duy Phong (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Nghị Đức) nhận được số tiền 200 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã khẩn trương tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, đề nghị anh Phong giữ nguyên hiện trạng số tiền. Đồng thời, công an xã tiến hành xác minh, xác định người chuyển nhầm là anh Lê Trọng Nghĩa, trú tại phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh.

Ngay trong chiều 16/2/2026, dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an xã, anh Trần Duy Phong đã trao trả số tiền nhận nhầm cho anh Lê Trọng Nghĩa. Việc giao, nhận tiền được thực hiện an toàn, minh bạch, đúng pháp luật. Nhận được tiền, anh Nghĩa bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nghị Đức vì sự tận tâm, gần dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Công an xã chứng kiến việc trao trả số tiền 200 triệu chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Sự việc không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân mà còn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở; thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống, nhất là trong thời khắc thiêng liêng Tết đến, Xuân về.

Thông qua những vụ việc chuyển khoản nhầm, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ vào tài khoản cá nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý đúng quy định, đồng thời phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển tiền nhầm.

Song song với đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng

Phát hiện người bỏ quên cọc tiền 12 triệu đồng và 1,5 chỉ vàng ở phố đi bộ đúng mùng 3 Tết

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

