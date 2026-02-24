Mâm cúng vía Thần Tài chuẩn chỉnh nhất: Chỉ cần sắm đủ những món này, cả năm làm ăn trúng mánh, lộc lá đầy nhà!

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, khi dư âm của những ngày đầu năm mới vẫn còn vương vấn thì những người làm ăn buôn bán lại rộn ràng chuẩn bị đón ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng. Dân gian ta quan niệm rằng, Thần Tài là vị chư thần cai quản tiền bạc, mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Thế nhưng, không phải cứ mâm cao cỗ đầy, tốn kém hàng chục triệu đồng sắm sửa thì mới được bề trên chứng giám. Đôi khi, một mâm cúng giản dị nhưng chuẩn bị đúng phong tục, đủ lễ nghĩa và chan chứa lòng thành lại là chiếc chìa khóa phong thủy vạn năng giúp kích hoạt tài lộc, mở ra một năm kinh doanh thuận buồm xuôi gió, tiền vào như nước. Vậy một mâm cúng Thần Tài chuẩn chỉnh nhất cần có những gì để rước trọn vượng khí vào nhà?

Bộ tam sên (tam sinh) - Linh hồn không thể thiếu trên mâm cúng Thần Tài rước lộc

Trong mâm cúng vía Thần Tài, lễ vật quan trọng và mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc nhất chính là bộ tam sên, hay nhiều nơi còn gọi là tam sinh. Bộ lễ này đại diện cho ba hình thái sự sống cốt lõi trong trời đất, kết nối sự sinh sôi nảy nở của vũ trụ. Thông thường, một bộ tam sên chuẩn mực sẽ bao gồm một miếng thịt heo luộc nguyên nạc nguyên mỡ tượng trưng cho các loài thai sinh sống trên mặt đất, ba con tôm hoặc cua luộc đỏ au đại diện cho các loài thấp sinh vẫy vùng dưới nước, và ba quả trứng luộc mang ý nghĩa của loài noãn sinh cất cánh trên bầu trời bao la.

Ở nhiều gia đình miền Nam, người ta còn đặc biệt tinh tế khi bổ sung thêm một con cá lóc nướng trui mộc mạc nguyên vảy nguyên vây để dâng lên thần linh, giữ trọn vẹn hương vị dân dã của thuở cha ông đi mở cõi. Sự hiện diện của bộ tam sên không chỉ là quy chuẩn ngàn đời nay trong các dịp trọng đại như khai trương, động thổ hay vía Thần Tài, mà sâu xa hơn, đó còn là lời nguyện cầu âm dương hòa hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa để công việc làm ăn của gia chủ vươn lên mạnh mẽ.

Ảnh: Vũ Thu Hương, Loan Trần

Trái cây ngũ quả, hoa tươi và những món lễ vật đong đầy phúc khí

Bên cạnh bộ tam sên mặn mòi, mâm cúng Thần Tài không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự rực rỡ của hoa quả và vị ngọt ngào của bánh trái. Gia chủ nên cẩn thận chọn ra năm loại trái cây tươi ngon, da căng bóng, màu sắc xen kẽ bắt mắt để xếp thành mâm ngũ quả đại diện cho ngũ phúc lâm môn gồm phú, quý, thọ, khang, ninh.

Hoa tươi dâng lên ban thờ tuyệt đối không chọn những loại hoa có gai nhọn, hoa giả hay những loài hoa mang ý nghĩa buồn bã, thay vào đó hãy ưu tiên hoa đồng tiền, hoa cúc vàng hoặc hoa lay ơn nở rộ để vẫy gọi luồng sinh khí tươi mới và may mắn rạng ngời. Đi kèm với đó là trầu cau xanh mướt đặn đà không tỳ vết, cùng với ba đến năm nén nhang trầm thơm ngát, ngọn đèn cầy ấm áp, hũ gạo hũ muối đong đầy vượng khí và chén rượu chén nước trong ngần.

Đặc biệt, người xưa vẫn tin rằng vị Thần Tài vô cùng hảo ngọt, thế nên việc bày biện thêm bánh bao, bánh chưng, xôi gấc đỏ rực rỡ hay những đĩa bánh kẹo tạo hình thỏi vàng không chỉ làm mâm cúng thêm phần sung túc mà còn ngầm gửi gắm ước nguyện về một năm kinh doanh ngọt ngào, viên mãn, khách khứa đến đi đều mang theo niềm vui và sự hài lòng.

Ảnh: Điểm tâm Trung Hoa





Giờ hoàng đạo và sự thành tâm tĩnh lặng để đón trọn lộc trời

Sắm sửa mâm lễ đủ đầy là bước đầu tiên, nhưng để đón trọn vẹn tài lộc trong ngày vía Thần Tài, việc chọn giờ hành lễ và giữ gìn sự trang nghiêm của không gian thờ cúng cũng đóng vai trò quyết định.

Theo kinh nghiệm phong thủy dân gian, thời điểm vàng để dâng lễ cúng Thần Tài thường rơi vào những khung giờ sáng sớm, từ khoảng 5 đến 7 giờ hoặc 7 đến 9 giờ sáng, bởi đây là lúc vạn vật bừng tỉnh, dương khí thịnh vượng nhất, cực kỳ thích hợp để khai mở cung tài lộc.

Tuyệt đối tránh việc cúng bái vào lúc chiều muộn hoặc tối mịt vì khi đó âm khí đã kéo về, năng lượng may mắn không còn dồi dào nguyên vẹn.

Trong suốt quá trình tự tay lau dọn ban thờ và bày biện từng món lễ vật, gia chủ cần giữ tâm thái bình hòa, tránh xô xát hay nói lời cãi vã khó nghe để không gian luôn thanh tịnh, ấm cúng.

Khi chắp tay đọc văn khấn, bạn không cần phải cầu xin những điều quá xa vời hay phô trương hình thức, mà quan trọng nhất là sự chân thành từ tận đáy lòng, gửi gắm ước mong về sự bình an, trí tuệ sáng suốt để lèo lái con thuyền kinh doanh vượt qua mọi sóng gió.

Cuối cùng, sau khi nhang tàn, việc hóa chút ít vàng mã và thụ lộc cùng các thành viên trong gia đình chính là nghi thức tán lộc, chia sẻ sự may mắn, khép lại một buổi hành lễ tươm tất và mở ra cánh cửa đón chào một năm làm ăn đại cát đại lợi.