Hiện trường vụ cháy cửa hàng nội thất tại TP.HCM: Biển lửa nuốt trọn toàn bộ, nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi
Chiều 24/2, lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM khiến nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi.
Trước đó, khoảng 15h20 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại cửa hàng chuyên kinh doanh giường, tủ, bàn ghế, cửa gỗ, kệ… trên đường Đỗ Xuân Hợp. Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.
Do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, lửa đỏ rực bao trùm cả khu vực, khói đen cuồn cuộn bốc cao.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.
Đến 15h50, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong tiệm bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được làm rõ.
