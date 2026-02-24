Loại cá tốt nhất thế giới, bổ hơn cá hồi: Được chấm 89/100 điểm, giàu đạm ít calo bất ngờ

Những ai yêu thích hải sản hẳn sẽ quan tâm khi biết rằng có một loại cá được cho là bổ dưỡng hơn hẳn các loại khác, với rất nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe. Loại cá này đã được vinh danh là siêu thực phẩm tối ưu trong bảng đánh giá những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới của BBC – đó là cá ocean perch (cá rô biển).

Trong bảng xếp hạng 100 thực phẩm lành mạnh nhất thế giới của BBC, cá rô biển đạt số điểm dinh dưỡng ấn tượng - 89/100. Với số điểm này, cá rô biển đứng ở vị trí thứ 3, trong khi đó, cá hồi đứng ở vị trí số 77 với 52 điểm.

Với khoảng 20 gram protein trong mỗi khẩu phần 100g và chỉ 79 calo, loại cá này chứa rất ít chất béo bão hòa.

Cá rô biển giàu protein trong khi ít calo.

Loại cá sống ở vùng nước sâu này còn là nguồn cung cấp tuyệt vời các vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm:

* Vitamin B12, cần thiết cho sức khỏe thần kinh và sản xuất hồng cầu

* Vitamin D, quan trọng cho sự hấp thụ canxi và sức khỏe xương

* Selen, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ

* Phốt pho, cần thiết cho xương chắc khỏe và chuyển hóa năng lượng

Nếu bạn đang muốn bắt đầu hành trình cải thiện sức khỏe của mình, việc bổ sung loại cá này vào chế độ ăn uống có thể là một điểm khởi đầu tuyệt vời.

Cá rô biển có thể chế biến theo nhiều cách hấp dẫn như nướng giấy bạc với chanh và thì là để giữ trọn vị ngọt tự nhiên, hoặc áp chảo cùng bơ tỏi cho lớp da giòn thơm bên ngoài nhưng vẫn mềm ẩm bên trong. Bạn cũng có thể hấp cùng gừng, hành lá và xì dầu để tạo hương vị thanh nhẹ, tốt cho sức khỏe. Nếu thích đậm đà hơn, hãy thử kho cùng cà chua và ớt chuông để món cá thêm phần bắt vị, ăn kèm cơm nóng rất ngon.

Cá rô biển có thể được chế biến theo nhiều cách hấp dẫn.

Các siêu thực phẩm khác nên thêm vào chế độ ăn

Cá rô biển chỉ là một trong nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn.

Một loại rau bất ngờ đã được trao danh hiệu “loại rau lành mạnh nhất thế giới” sau khi nghiên cứu cho thấy hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ dồi dào của nó. Dựa trên phương pháp đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, vốn xếp hạng thực phẩm dựa trên hàm lượng vitamin và khoáng chất, có vẻ như việc duy trì một chế độ ăn đa dạng chính là chìa khóa.

Vượt qua nhiều loại rau giàu dinh dưỡng khác như rau bina (spinach), cải cầu vồng (chard) và lá củ dền (beetroot greens) – những loại đạt điểm ở mức 80 – cải xoong (watercress) đã trở thành loại rau lá xanh tốt nhất với điểm số tuyệt đối 100.

Jennifer Di Noia, phó giáo sư xã hội học tại trường Đại học William Paterson (Mỹ), cho biết: “Những thực phẩm xếp hạng cao hơn cung cấp nhiều dưỡng chất hơn trên mỗi đơn vị calo.”

Trong khi đó, đối với những ai muốn mở rộng danh sách món ăn vặt lành mạnh, danh hiệu “món ăn vặt lành mạnh nhất thế giới” đã được trao cho mật ong, vốn cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe ấn tượng. Đây là một siêu thực phẩm mạnh mẽ xứng đáng có mặt trong chế độ ăn hằng ngày của bạn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng mật ong có thể mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe con người. Về cơ bản, đây là một dạng đường lỏng tự nhiên bao gồm glucose, fructose và nhiều khoáng chất khác nhau.

Xét đến việc mật ong gần như hoàn toàn là đường, có thể nó không phải là lựa chọn hiển nhiên để sử dụng thường xuyên.

Tuy nhiên, nguyên liệu không chứa chất béo này lại cung cấp một lượng đáng kể các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe trong mỗi thìa. Nó chứa dồi dào chất chống oxy hóa – đã được khoa học xác nhận có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe như ung thư, nhiễm trùng và nhiều bệnh mạn tính khác.