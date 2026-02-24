6 hành động tưởng “cầu lộc” nhưng thực ra đang khiến bạn hao tiền sau đó

Dưới đây là 6 hành động phổ biến nhiều người vô tình mắc phải.

1. Mua vượt ngân sách vì sợ "mua ít kém may"

Một chỉ đã dự tính, nhưng ra đến nơi lại mua hai. Dự định 5 triệu, cuối cùng chi 12 triệu.

Cảm giác "đầu năm phải mạnh tay" khiến nhiều người phá vỡ kế hoạch chi tiêu ban đầu. Hệ quả là:

- Cuối tháng phải co kéo sinh hoạt

- Rút tiền tiết kiệm bù vào

- Áp lực tâm lý vì hụt ngân sách

Lộc không tăng lên vì số tiền lớn hơn. Nhưng áp lực tài chính chắc chắn tăng.

2. Vay tiền để kịp giờ "đẹp"

Một số người tin rằng chỉ cần đúng ngày – đúng giờ là sẽ phát tài, nên chấp nhận mượn tiền hoặc quẹt thẻ tín dụng.

Trong khi đó, lãi suất thẻ hoặc khoản vay tiêu dùng có thể khiến bạn mất thêm vài trăm nghìn đến vài triệu chỉ sau một tháng.

Nếu phải trả lãi cho một quyết định "cầu lộc", thì khoản lộc đó gần như đã âm ngay từ đầu.

3. Mua vàng nhưng không có quỹ dự phòng

Tài sản tích lũy quan trọng. Nhưng nếu toàn bộ tiền nhàn rỗi được chuyển thành vàng trong khi quỹ khẩn cấp chưa đủ 3–6 tháng sinh hoạt, bạn đang tự đặt mình vào thế rủi ro.

Chỉ cần một khoản chi đột xuất như:

- Sửa xe

- Viện phí

- Học phí phát sinh

Bạn buộc phải bán vàng hoặc vay nóng.

Khi đó, việc "cầu tài" lại khiến tài chính đảo lộn.

4. Mua theo phong trào, không theo kế hoạch

Thấy bạn bè mua nhiều, thấy mạng xã hội bàn tán rôm rả, bạn bắt đầu dao động. So sánh tài chính là một trong những nguyên nhân khiến quyết định mất đi sự tỉnh táo.

Mỗi gia đình có mức thu nhập, mức nợ và mục tiêu khác nhau. Nếu mua chỉ vì "người ta mua", bạn đang chi tiền cho áp lực xã hội, không phải cho kế hoạch cá nhân.

5. Thả lỏng chi tiêu sau khi đã "mua lộc"

Nhiều người có tâm lý: "Đầu năm đã làm việc lớn rồi, giờ cứ thoải mái chút".

Thế là:

- Ăn uống ngoài nhiều hơn

- Mua sắm không kiểm soát

- Không theo dõi chi tiêu nhỏ

Sau một tháng, tổng chi có thể tăng 15–20% mà bạn không nhận ra.

Một hành động mang tính biểu tượng không thể thay thế cho kỷ luật hàng ngày.

6. Nghĩ rằng một ngày có thể quyết định cả năm

Sai lầm lớn nhất là tin rằng chỉ cần làm đúng một ngày thì cả năm sẽ thuận lợi.

Tài chính không vận hành theo tâm linh, mà theo thói quen:

- Bạn tiết kiệm bao nhiêu % thu nhập?

- Bạn có ghi chép chi tiêu không?

- Bạn có xử lý nợ dứt điểm không?

Một ngày chỉ là khởi điểm. 365 ngày sau đó mới là thứ quyết định.

Làm sao để "cầu lộc" mà không hao tiền?

Nếu vẫn muốn giữ ý nghĩa văn hóa, bạn hoàn toàn có thể:

- Đặt ngân sách rõ ràng trước khi chi

- Không vay tiền cho những khoản mang tính biểu tượng

- Dành thời gian kiểm kê tài sản trong ngày đó

- Bắt đầu một thói quen tiết kiệm định kỳ

Lộc không đến từ số tiền bạn bỏ ra trong một buổi sáng. Lộc đến từ việc bạn giữ được sự tỉnh táo giữa đám đông.

Một quyết định bình tĩnh có thể không tạo cảm giác phấn khích ngay lập tức. Nhưng nó giúp tháng Giêng nhẹ nhàng hơn – và cả năm sau đó ổn định hơn.

Giữ được ví tiền yên ổn sau những ngày náo nhiệt, đó mới là "cầu lộc" đúng nghĩa.