Liên tục tỏa sáng, Đình Bắc lại sắp "ẵm" thêm giải thưởng?

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004), hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội và là thành viên của Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam, vừa được đề cử cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 — một trong những vinh dự cao quý dành cho thanh niên dưới 35 tuổi có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Năm 2025 được xem như cột mốc bứt phá trong sự nghiệp của Đình Bắc khi anh góp mặt trong hàng loạt thành công nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước. Cùng đội U23 Việt Nam, tiền đạo này đã giành Huy chương Vàng SEA Games 33, vào Top 3 U23 châu Á 2026 và vô địch Giải bóng đá U23 Đông Nam Á, đồng thời được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch bóng đá U23 ASEAN năm 2025, Vua phá lưới U23 châu Á 2026 — minh chứng cho tầm ảnh hưởng và phong độ ổn định của anh trên sân cỏ.

Ở giải quốc nội, Đình Bắc tiếp tục khẳng định giá trị với những danh hiệu cá nhân ấn tượng như Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025. Không chỉ vậy, anh cùng Công an Hà Nội giành cú đúp danh hiệu gồm Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, góp phần tạo nên một mùa giải ấn tượng cho đội bóng.

Sự nghiệp của Đình Bắc năm vừa qua còn được ghi nhận rộng rãi khi anh xếp thứ ba trong cuộc bầu chọn Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025, cho thấy tình cảm và sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Việc được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 không chỉ là ghi nhận cho những nỗ lực và thành tích của Đình Bắc trong năm qua mà còn phản ánh hình ảnh một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, giàu khát vọng, đang dần khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực và châu lục.