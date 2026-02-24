5 ngành nghề đã sản sinh hơn 3000 tỷ phú: Những "mỏ vàng" chưa có dấu hiệu cạn kiệt

Theo Forbes, thống kê năm 2025, thế giới có kỷ lục 3.028 tỷ phú, nhiều hơn 247 người so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên số tỷ phú toàn cầu vượt 3.000 cá nhân. Tài sản của họ cũng nhiều nhất từ trước đến nay, với 16.100 tỷ USD. Mỗi tỷ phú sở hữu trung bình 5,3 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với năm 2024.

Đáng chú ý, phần lớn trong số họ thành công từ 5 ngành nghề chủ chốt, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về thu nhập, cơ hội việc làm và tính ổn định trong 10 năm tới.

Ngành sản xuất

Dù ít được chú ý như công nghệ nhưng ngành sản xuất mới là lĩnh vực tạo ra nhiều tỷ phú mới nhất trong thập kỷ qua.

Chỉ riêng giai đoạn 2014-2024, hơn 500 tỷ phú mới đã xuất thân từ lĩnh vực này. Năm 2024, có tới 46 tỷ phú mới đến từ ngành sản xuất, phần lớn tập trung ở Trung Quốc và Ấn Độ, theo số liệu của Forbes.

Sự bùng nổ này gắn liền với tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh thương mại và xu hướng “đưa sản xuất quay về nội địa” tại nhiều nền kinh tế lớn.

Ngành công nghệ

Không có gì ngạc nhiên khi công nghệ tiếp tục giữ vị thế hàng đầu trong cuộc đua tạo tỷ phú. Trong 10 năm qua, lĩnh vực này đã tạo ra 443 tỷ phú mới, trải rộng từ mạng xã hội, tài chính công nghệ (fintech) đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt, AI đang làm thay đổi hoàn toàn luật chơi. Cơn khát sức mạnh tính toán khiến các nhà sản xuất chip và GPU như Nvidia hay Super Micro Computer hưởng lợi khổng lồ.

Nhu cầu phần cứng phục vụ AI tăng theo cấp số nhân, kéo theo giá trị doanh nghiệp và tài sản cá nhân của giới sáng lập tăng vọt.

Tại Việt Nam, mức lương của nhân sự ngành IT tăng trưởng nhanh chóng theo kinh nghiệm. Với thâm niên từ 1-3 năm, một nhân sự có thể kiếm được từ 15 đến 30 triệu đồng/tháng. Con số này tăng lên 30 đến 50 triệu đồng/tháng với những người có trên 5 năm kinh nghiệm. Đặc biệt, ở những vị trí chuyên môn cao hoặc quản lý cấp cao, các nhân sự IT còn có thể đạt mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Chăm sóc sức khỏe

Đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và tính mạng con người nên luôn được xã hội chú trọng phát triển. Ngành Chăm sóc sức khỏe chuyên nghiên cứu, chẩn đoán và xây dựng các phác đồ phòng và điều trị bệnh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sau đại dịch toàn cầu, y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học nổi lên như một trong những ngành giàu tiềm năng nhất. Trong 10 năm qua, lĩnh vực này đã tạo ra 284 tỷ phú mới, nhờ nhu cầu khổng lồ về vaccine, thuốc điều trị, thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, đây cũng là ngành khắc nghiệt bậc nhất: chu kỳ nghiên cứu kéo dài, rào cản pháp lý cao và tỷ lệ thất bại lớn. Để trở thành tỷ phú trong ngành y tế, thường phải phát triển được giải pháp điều trị đột phá, giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người.

Ngành tài chính và đầu tư

Tài chính và đầu tư tiếp tục là “vườn ươm tỷ phú”, với 353 tỷ phú mới xuất hiện trong giai đoạn 2014-2024. Phần lớn tài sản mới đến từ các quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn vào các công ty kỳ lân và “cưỡi sóng” khi doanh nghiệp bùng nổ.

Khi người ta giàu, họ sẽ nghĩ cách để đồng tiền làm việc cho mình, chứ không còn làm việc vì tiền nữa. Cách đó chính là đầu tư.

Đứng đầu lĩnh vực này hiện tại không ai khác ngoài Warren Buffett, người đã chia sẻ bí quyết làm giàu của mình là “ngồi ở văn phòng, đọc sách và suy nghĩ cả ngày”.

Tại Việt Nam, tài chính và đầu tư hiện là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ tại các trường đại học chất lượng cao. Với kiến thức chuyên sâu về thị trường, các chuyên gia trong lĩnh vực này có thể đảm nhận nhiều vị trí hấp dẫn như giám đốc quản lý rủi ro, nhà phân tích tín dụng, giám đốc đầu tư, chuyên viên phát triển quan hệ đối tác... Đây đều là những công việc mà thị trường hiện nay đang "khát" nhân lực.

Mức lương trong ngành này đặc biệt cạnh tranh, hầu hết các công việc đều có thu nhập từ 40 đến 100 triệu đồng/tháng. Những vị trí cao cấp như kiểm soát viên tài chính hay trưởng phòng hoạch định tài chính có thể đạt mức lương cao hơn nữa. Trong khi đó, các vị trí như chuyên viên phân tích tài chính hay quản lý chi phí cũng có mức lương khởi điểm hấp dẫn, dao động từ 20 đến 50 triệu đồng/tháng.

Ngành thời trang và bán lẻ

Biểu tượng rõ ràng nhất là Bernard Arnault, ông chủ đế chế xa xỉ LVMH, với khối tài sản hiện vượt 140 tỷ USD. Xa xỉ phẩm khó tiếp cận, nhưng khi đã xây dựng thành công hệ sinh thái thương hiệu, mức sinh lời gần như không có trần.

Chiến lược thường thấy là mua lại các doanh nghiệp nhỏ, mở rộng quy mô, tối ưu vận hành và từng bước ghép lại thành “đế chế” trị giá hàng tỷ USD.

Ngành công nghiệp thời trang và bán lẻ tạo nên nhiều tên tuổi lớn khác như Sara Blakely – một bậc thầy trong lĩnh vực đồ lót định hình của hãng Spanx, Kevin Plank – CEO của Under Amour, Bernard Marcus – đồng sáng lập Home Depot, Arthur Blank, Kenneth Langone…

Ngay cả khi người khổng lồ thương mại điện tử Amazon đã chiếm một phần lớn trong tổng doanh thu ngành bán lẻ toàn cầu, vẫn có rất nhiều doanh nhân vẫn kiếm tiền tốt trong ngành này. Đáng chú ý trong số các gương mặt mới có Sheela Gautam – một thương nhân kinh doanh đệm ở Ấn Độ, Helga Kellerhals – chủ sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Đức hay Lawrence Rossy – người điều hành chuỗi cửa hàng Dollarama.