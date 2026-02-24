Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loại cá mềm như cháo đang "cháy hàng" ngày đầu năm: Giá 1 triệu đồng/kg, có tiền chưa chắc mua được

24-02-2026 - 16:00 PM | Sống

Cứ sau Tết là loại cá này lại được săn đón.

Sau Tết, nhiều gia đình chuộng những món hải sản thanh nhẹ, dễ ăn để đổi vị sau chuỗi ngày tiệc tùng, và cá khoai trở thành một trong những cái tên được săn tìm nhiều nhất. Loài cá này thân mềm, da trơn không vảy, thịt trắng trong, nấu canh chua, lẩu hay hấp đều giữ vị nhẹ nhàng nên rất hợp mâm cơm đầu năm. Cá khoai lại rộ đúng mùa lạnh nên càng được ưa chuộng. Nhu cầu tăng cao trong khi lượng cá khan hiếm khiến giá cá khoai hiện tại đã chạm mốc 850.000 - 1 triệu đồng/kg tùy kích cỡ và độ tươi, nhưng nhiều nơi vẫn khó mua. Với vị ngọt tự nhiên và dễ chế biến, cá khoai được xem là món giải ngấy lý tưởng sau Tết.

Loại cá mềm như cháo đang "cháy hàng" ngày đầu năm: Giá 1 triệu đồng/kg, có tiền chưa chắc mua được - Ảnh 1.

Loại cá mềm như cháo đang "cháy hàng" ngày đầu năm: Giá 1 triệu đồng/kg, có tiền chưa chắc mua được - Ảnh 2.
Loại cá mềm như cháo đang "cháy hàng" ngày đầu năm: Giá 1 triệu đồng/kg, có tiền chưa chắc mua được - Ảnh 3.

Đặc điểm của cá khoai

Cá khoai có thân thon dài như củ khoai lang, da trơn không vảy, xương nhỏ và ít dăm nên rất dễ ăn. Thịt cá trắng trong, mềm và ngọt thanh, khi nấu chín có độ dai nhẹ đặc trưng, vì thế được nhiều người ưa chuộng vào mùa biển lạnh. Cá thường sống ở vùng ven bờ, xuất hiện nhiều từ cuối năm đến đầu xuân, đúng dịp ngư dân "xông biển" nên càng được săn đón.

Loài cá này có miệng rộng, răng nhỏ sắc, lưng ánh xanh nhạt, thân trong veo. Ở một số nơi cá còn được gọi là cá cháo vì thịt mềm, dễ tan khi nấu. Cá khoai rất hợp với các món canh chua, lẩu, nấu ngót hay hấp gừng, giữ được vị ngọt tự nhiên và thanh nhẹ. Ngoài hương vị ngon, thịt cá khoai giàu đạm, ít béo, dễ tiêu, phù hợp cho cả người già lẫn trẻ nhỏ trong bữa cơm ngày lạnh.

Loại cá mềm như cháo đang "cháy hàng" ngày đầu năm: Giá 1 triệu đồng/kg, có tiền chưa chắc mua được - Ảnh 4.

Cá khoai được săn đón dịp đầu năm, giá 1 triệu đồng/kg vẫn khó mua

Sau Tết Nguyên đán, cá khoai trở thành mặt hàng được săn tìm nhiều ở các chợ ven biển. Với ngư dân miền biển, chuyến ra khơi đầu năm thường mang ý nghĩa lấy may, và nếu bắt được vài con cá khoai đã xem như mở hàng thuận lợi. Ngư dân có phần chú trọng đến việc đánh bắt cá khoai trong chuyến "xông biển" vì đây là loại hải sản được người dân săn đón sau những ngày Tết.

Năm nay, do thời tiết biển thất thường, tàu thuyền ra khơi ít nên nguồn hải sản về bến giảm mạnh. Cá khoai - đặc sản mùa lạnh, vì thế càng khan hiếm. Do đó, nhiều nơi cá loại đẹp được trả giá tới 1 triệu đồng/kg nhưng vẫn rơi vào cảnh "có tiền cũng khó mua".

Loại cá mềm như cháo đang "cháy hàng" ngày đầu năm: Giá 1 triệu đồng/kg, có tiền chưa chắc mua được - Ảnh 5.

7 loại cá tích tụ thủy ngân nhiều bậc nhất

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

