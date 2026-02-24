6 mẹo "sống còn" khi trời nồm ẩm để giữ cho ngôi nhà luôn khô ráo, trong lành

Y học hiện đại cũng ghi nhận mối liên hệ giữa độ ẩm và sức khỏe. Bác sĩ Lại Ngang Đình, chuyên nghiên cứu lĩnh vực khí tượng và sức khỏe Đài Loan (Trung Quốc), cho biết mức độ ẩm lý tưởng cho cơ thể là 40 đến 60%. Tuy nhiên, thời tiết nồm ẩm, độ ẩm đều trên 70%. Khi ẩm cao, nấm mốc và mạt bụi phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ dị ứng, hen suyễn, viêm xoang, viêm phế quản mạn tính. Sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm còn ảnh hưởng đến nồng độ bụi mịn trong không khí, đặc biệt vào cuối đông đầu xuân khi dễ xuất hiện bão cát, khiến tỷ lệ dị ứng tăng cao.

Trước thực tế khí hậu ẩm là điều khó tránh, các chuyên gia thiết kế nội thất khuyến nghị có thể cải thiện môi trường sống bằng những giải pháp phù hợp.

Thứ nhất là sử dụng máy hút ẩm. Ở những khu vực ẩm nặng, nên đặt máy hút ẩm ở mỗi phòng. Khi không khí khô ráo hơn, cảm giác lạnh ẩm giảm rõ rệt, thậm chí không cần bật sưởi vẫn thấy dễ chịu.

Thứ hai là lắp máy sưởi và thông gió đa chức năng trong phòng tắm. Nhà tắm lại càng dễ mốc. Nếu phòng tắm thông gió kém hoặc không có cửa sổ, nên lắp thiết bị tích hợp sưởi ấm, làm khô, thông gió và làm mát để giữ không gian khô ráo, hạn chế nấm mốc bám gạch.

Thứ ba là xử lý sàn và phòng kiểu Nhật. Tầng một thường ẩm nhất vì ít ánh nắng. Nếu làm phòng trải tatami (loại chiếu truyền thống của Nhật Bản), cần lót lớp cách ẩm bên dưới. Sàn gỗ nên nâng cao và có thể đặt than tre hút ẩm phía dưới để giảm hơi ẩm và cảm giác lạnh.

Thứ tư là lựa chọn vật liệu tường phù hợp. Đất tảo cát, hình thành từ trầm tích vách tế bào của tảo silic, có khả năng hút ẩm tốt khi nghiền thành bột làm sơn phủ tường. Vật liệu này giúp điều hòa độ ẩm và khử mùi, nhưng chi phí khá cao.

Thứ năm là thiết kế thông gió hợp lý. Lý tưởng nhất là tạo luồng gió đối lưu theo hai hướng vuông góc, tức hai bức tường liền kề đều có cửa sổ để không khí vào và ra. Những căn nhà chỉ có gió vào mà khó thoát ra thường bí bách và dễ ẩm mốc hơn.

Cuối cùng là cân nhắc vật liệu lát sàn. Nhiều người thích sàn gỗ tự nhiên vì độ bền, nhưng trong môi trường ẩm, gỗ tự nhiên dễ co giãn, cong vênh theo thời gian và đòi hỏi bảo dưỡng nhiều. Các loại sàn gỗ công nghiệp chịu lực cao hoặc sàn gỗ kỹ thuật được ép áp suất lớn sẽ ổn định hơn, ít biến dạng khi gặp ẩm.

Giữ nhà cửa khô ráo không chỉ giúp không gian sống dễ chịu hơn mà còn giảm nguy cơ dị ứng, bệnh hô hấp và đau nhức xương khớp. Trong điều kiện khí hậu ẩm kéo dài, việc chủ động kiểm soát độ ẩm trong nhà là một phần quan trọng của chăm sóc sức khỏe lâu dài.



Nguồn và ảnh: Common Health