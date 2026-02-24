Việc đầu tiên cần làm khi trời nồm ẩm: Nhiều người đang làm ngược mà không biết

Sáng nay, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục chìm trong mưa phùn, sương mù dày và độ ẩm không khí ở mức rất cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của gió đông nam mang hơi ẩm từ biển vào, khiến độ ẩm nhiều nơi duy trì trên 85–90%. Tình trạng nền nhà “đổ mồ hôi”, tường ướt, quần áo lâu khô xuất hiện phổ biến tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình…

Trong bối cảnh đó, việc xử lý đúng ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng.

Ảnh Thanh Niên

Việc đầu tiên cần làm: Đóng cửa, bật hút ẩm

Khi trời bắt đầu nồm, phản xạ quen thuộc của nhiều gia đình là mở toang cửa để “cho nhà thoáng”. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, khi độ ẩm ngoài trời cao hơn trong nhà, việc mở cửa sẽ khiến hơi ẩm tràn vào nhiều hơn, làm tình trạng ẩm ướt thêm nghiêm trọng.

Vì vậy, việc đầu tiên cần làm là đóng kín cửa để hạn chế trao đổi không khí ẩm với bên ngoài, sau đó bật điều hòa ở chế độ Dry (hút ẩm) hoặc sử dụng máy hút ẩm nếu có. Mục tiêu không phải làm khô sàn ngay lập tức, mà là giảm độ ẩm không khí trong phòng xuống mức khoảng 50–60% – ngưỡng được nhiều tài liệu môi trường khuyến nghị nhằm hạn chế nấm mốc phát triển.

Song song với đó, nên lau sàn bằng khăn khô hoặc cây lau có khả năng thấm hút tốt. Việc lau bằng nước trong những ngày này có thể khiến sàn lâu khô và trơn trượt hơn.

Đóng kín cửa nhà...

...kết hợp sử dụng các phương pháp hút ẩm là điều đầu tiên gia đình cần làm (Ảnh minh hoạ

Những việc nên và không nên làm

Ngoài kiểm soát độ ẩm, các gia đình nên:

Hạn chế giặt giũ ồ ạt, tránh phơi quần áo trong phòng kín vì hơi nước bốc lên sẽ làm tăng độ ẩm trong nhà. Nếu có máy sấy, nên ưu tiên sấy khô hoàn toàn. Thường xuyên lau khô các bề mặt dễ ngưng tụ nước như kính, tủ gỗ, góc tường để ngăn nấm mốc.

Giữ ấm cơ thể, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Theo cảnh báo từ Bệnh viện Bạch Mai trên các phương tiện truyền thông, thời điểm giao mùa ẩm ướt là lúc các bệnh lý hô hấp, tim mạch và xương khớp có xu hướng gia tăng.

Ngược lại, có những việc tưởng chừng hợp lý nhưng lại khiến tình trạng nồm ẩm nghiêm trọng hơn. Việc mở cửa sổ hoặc cửa chính liên tục trong những ngày độ ẩm ngoài trời cao có thể khiến hơi nước tràn vào nhà nhiều hơn. Tương tự, bật quạt chỉ để “làm khô sàn” không mang lại hiệu quả nếu không có thiết bị hút ẩm đi kèm, bởi quạt chỉ làm luồng khí ẩm lưu chuyển chứ không làm giảm lượng hơi nước trong không khí.

Ngoài ra, không nên để thực phẩm khô ngoài không khí quá lâu vì môi trường ẩm là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Đặc biệt, cần hết sức cẩn trọng với sàn nhà trơn trượt trong những ngày nồm, bởi nguy cơ té ngã tăng cao, nhất là đối với người cao tuổi trong gia đình.

Đợt nồm ẩm này còn kéo dài đến bao giờ?

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng mưa phùn, sương mù và độ ẩm cao tại Bắc Bộ có thể duy trì trong vài ngày tới. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu mùa xuân, các đợt nồm có thể lặp lại nhiều lần, ít nhất là tới tháng 3.

Vì vậy, thay vì xử lý theo thói quen, mỗi gia đình nên chủ động có các phương án đối phó với "mùa nồm" ngay từ đầu. Một vài điều chỉnh nhỏ trong sinh hoạt có thể giúp hạn chế nấm mốc, bảo vệ sức khỏe và giảm bớt bất tiện trong những ngày mưa phùn kéo dài.