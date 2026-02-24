Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện loạt cọc tiền, trang sức vàng trị giá gần 190 triệu đồng trong chiếc tủ lạnh

24-02-2026 - 17:30 PM | Sống

Phát hiện con trai vừa bán chiếc tủ lạnh cũ đựng vàng và tiền mặt cho người thu mua phế liệu, người mẹ vội giục báo cảnh sát.

Khoảng 18h ngày 31/1, Đồn cảnh sát Vạn Gia (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) nhận được một cuộc gọi khẩn cấp khá hy hữu. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông họ Trương lo lắng cho biết ông vừa bán nhầm tài sản giá trị của gia đình.

Theo trình bày, sáng cùng ngày, trong lúc dọn dẹp nhà cửa cuối năm, ông đã bán một chiếc tủ lạnh cũ cho người thu mua phế liệu lưu động. Mãi đến tối, khi mẹ ông trở về nhà, bà mới phát hiện trong tủ lạnh có cất giữ cả cọc tiền mặt, trang sức vàng bạc, mặt dây chuyền ngọc bích và nhiều vật dụng giá trị khác, tổng trị giá khoảng 50.000 NDT (gần 190 triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát trực ban lập tức có mặt tại hiện trường. Các cán bộ nhanh chóng thu thập thông tin quan trọng như số lượng và đặc điểm cụ thể của các tài sản để trong tủ lạnh; thời điểm giao dịch; đặc điểm nhận dạng và phương tiện của người thu mua phế liệu.

Từ những dữ liệu ban đầu, công an triển khai rà soát trên diện rộng. Sau quá trình điều tra khẩn trương, kết hợp tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, lực lượng chức năng xác định được chiếc xe đã chở tủ lạnh đi tiêu thụ. Manh mối dẫn tới một điểm thu mua phế liệu.

Tại đây, cảnh sát nhanh chóng tìm được người phụ trách cơ sở tái chế. Nhờ sự phối hợp tích cực của chủ cơ sở cùng quá trình kiểm tra tỉ mỉ, chiếc tủ lạnh mà ông Trương bán nhầm đã được phát hiện giữa đống phế liệu. Kiểm kê tại chỗ cho thấy toàn bộ tiền mặt, vàng bạc, ngọc bích và các vật dụng có giá trị vẫn còn nguyên vẹn.

Tính từ thời điểm ông Trương gọi điện cầu cứu đến khi tìm lại được tài sản chỉ chưa đầy 5 tiếng đồng hồ. Ngay trong tối 31/1, toàn bộ tài sản đã được trao trả cho gia đình.

Cảnh sát trao trả tài sản cho gia đình ông Trương

Xúc động khi nhận lại những vật dụng quý giá, ông Trương và mẹ liên tục bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng chức năng. Để thể hiện lòng biết ơn, ngày 4/2, ông đã trực tiếp mang biểu ngữ đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát địa phương cũng nhân dịp này khuyến cáo người dân: khi thanh lý đồ đạc cũ, thiết bị gia dụng hoặc vật dụng không còn sử dụng, cần kiểm tra kỹ các ngăn chứa, hộc kéo, khoang kín trước khi bán hoặc bỏ đi, nhằm tránh thất lạc tiền bạc, giấy tờ quan trọng hay tài sản có giá trị.

Kim Linh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
trung quốc

