Vì sao người Trung Quốc thích ăn lẩu?

Lẩu là món ngon được yêu thích trên khắp Trung Quốc với sự biến hóa đa dạng theo từng địa phương. Lẩu Vân Nam có vị cay đặc trưng từ các nguyên liệu địa phương như giăm bông khô, nấm và rất nhiều thảo mộc tươi cùng bạc hà trong nước dùng. Lẩu Giang Tô - Chiết Giang có vị thanh tao được gọi là "lẩu hoa" vì nước dùng gà được ướp thêm hương hoa cúc.

Lẩu Quý Châu tiếng với phần nước dùng có vị chua thanh được làm đậm nhờ hương vị từ cá và cà chua. Lẩu Hải Nam có nước dùng gà nấu cùng cùi dừa và nước cốt dừa - món này thường không có gia vị cay và thực khách sẽ húp nước dùng để kết thúc bữa ăn. Lẩu An Huy là hương vị thuần khiết với phần nước dùng đơn giản từ thịt lợn và củ cải.

Lẩu rất đa dạng tại Trung Quốc, thậm chí có loại 2 ngăn, 4 ngăn. (Ảnh: SCMP)

Lý do người Trung Quốc mê ăn lẩu

Nguồn gốc của lẩu được cho là có từ khoảng 800 đến 1.000 năm trước, bắt nguồn từ Đế quốc Mông Cổ. Sau đó, khi nhà Nguyên được Hốt Tất Liệt (cháu nội Thành Cát Tư Hãn) lập ra, món ngon này được đưa vào Trung Quốc và ngày càng phổ biến.

Vào mùa hè, kỵ binh Mông Cổ thường dùng giáo để xiên thịt nướng trên lửa – thói quen này giúp khai sinh ra món kebab (thịt nướng xiên) nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Còn vào những đêm đông giá rét khi thiếu thốn dụng cụ nấu nướng, họ dùng chính mũ giáp của mình để đun sôi nước và cho thịt vào, vừa nấu vừa ăn tại chỗ. Đó chính là tiền thân của món lẩu hiện đại.

Vậy vì sao người Trung Quốc lại thích ăn lẩu và gìn giữ, phát triển món ăn này đến tận ngày nay?

Sự gắn kết và tinh thần cộng đồng

Lý do quan trọng nhất khiến lẩu được ưu tiên hàng đầu chính là tính kết nối mà nó mang lại cho thực khách. Khác với những món ăn được phục vụ riêng biệt theo từng đĩa, lẩu buộc mọi người phải cùng chia sẻ nồi nước dùng chung duy nhất.

Hành trình cùng nhau chờ đợi thực phẩm chín và gắp thức ăn cho nhau tạo nên một bầu không khí thân mật, giúp xóa tan khoảng cách giữa bạn bè, người thân hay thậm chí là đối tác làm ăn. Đây cũng là tinh thần cộng đồng gắn kết thân tình trong văn hóa Trung Quốc.

Lẩu đem đến tinh thần gắn bó, đoàn kết trong bữa ăn gia đình. (Ảnh: iStock)

Tự do cá nhân hóa bữa ăn

Một điểm độc đáo của lẩu là thực khách được toàn quyền đóng vai trò đầu bếp cho chính phần ăn của mình. Mỗi người có thể tự do lựa chọn mức độ chín của thịt, loại rau yêu thích và đặc biệt là công thức nước chấm riêng biệt tại quầy gia vị.

Sự đa dạng này cho phép một bàn tiệc 10 người với 10 khẩu vị khác nhau đều có thể cảm thấy hài lòng mà không cần phải thỏa hiệp quá nhiều. Điều này phù hợp các bữa ăn gia đình lớn - "tam đại đồng đường", "tứ đại đồng đường" tại Trung Quốc.

Phù hợp với mọi điều kiện thời tiết

Dù xuất thân là món ăn sưởi ấm trong mùa đông giá rét của các kỵ binh Mông Cổ, lẩu hiện nay trở thành món ăn bốn mùa. Vào mùa hè, người Trung Quốc vẫn nồng nhiệt thưởng thức nồi lẩu cay tê dưới hệ thống điều hòa công suất lớn để kích thích vị giác và gây đổ mồ hôi.

Thói quen này xuất phát từ quan niệm thực dưỡng, tin rằng việc ăn đồ nóng và cay giúp cơ thể giải độc, bài tiết độ ẩm và cân bằng nhiệt độ hiệu quả.

Người dân Hằng Châu vừa ăn lẩu vừa tắm suối nước nóng. (Ảnh: CGTN)

Tính tiện lợi và nhịp độ thưởng thức thong thả

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, lẩu mang lại một trải nghiệm ẩm thực thong dong, nơi thực khách không bị hối thúc bởi các món ăn nguội lạnh dần theo thời gian. Nước dùng luôn được giữ nóng liên tục trên bếp, cho phép những câu chuyện phiếm kéo dài hàng giờ đồng hồ mà hương vị vẫn vẹn nguyên.

Bên cạnh đó, các nhà hàng lẩu hiện nay thường cung cấp dịch vụ giải trí đi kèm, biến bữa ăn thành một sự kiện thư giãn trọn vẹn.

Sự phong phú về nguyên liệu và hương vị vùng miền

Hệ sinh thái lẩu tại Trung Quốc vô cùng đồ sộ, đáp ứng được sự tò mò và khẩu vị của thực khách ở mọi vùng địa lý. Từ vị cay nồng đặc trưng của lẩu Tứ Xuyên, vị thanh ngọt của lẩu gà cốt dừa Hải Nam cho đến sự tinh tế của lẩu hoa cúc vùng Giang Tô. Mỗi vùng miền lại lồng ghép những sản vật địa phương vào nồi lẩu, khiến món ăn này không bao giờ trở nên đơn điệu hay nhàm chán.

Bởi các lý do trên trên, lẩu đã vươn mình trở thành biểu tượng văn hóa ẩm thực không thể thay thế tại Trung Quốc.