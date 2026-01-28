Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầu thủ nổi tiếng gặp tai nạn xe hơi, chiếc Ferrari bị vỡ nát gây choáng

28-01-2026 - 10:35 AM | Sống

Thót tim: Hai sao bóng đá gặp tai nạn trên cao tốc, chiếc Ferrari vỡ nát khiến fan lo lắng.

Người hâm mộ Tottenham vừa trải qua một phen "đứng tim" khi thông tin hai ngôi sao Randal Kolo Muani và Wilson Odobert gặp tai nạn xe hơi bất ngờ được lan truyền, kèm theo hình ảnh chiếc Ferrari hư hỏng nặng trên cao tốc.

Theo truyền thông Anh, vụ việc xảy ra khi Kolo Muani đang điều khiển chiếc Ferrari màu đen trên đường M25 thì bất ngờ bị nổ lốp, khiến xe mất lái và va chạm. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần đầu xe bị phá hủy nghiêm trọng, kính chắn gió nứt vỡ, túi khí bung hoàn toàn. Kolo Muani được nhìn thấy đứng bên lề đường cùng lực lượng cứu hộ.

Cầu thủ nổi tiếng gặp tai nạn xe hơi, chiếc Ferrari bị vỡ nát gây choáng- Ảnh 1.

Chiếc Ferrari bị hư hại sau bị tai nạn (Nguồn ảnh: x.com/Lilywhite_Rose)

Cầu thủ nổi tiếng gặp tai nạn xe hơi, chiếc Ferrari bị vỡ nát gây choáng- Ảnh 2.

Chiếc xe đã được tấp vào lề đường chờ lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường (Ảnh: x.com/Lilywhite_Rose)

Wilson Odobert cũng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên theo xác nhận từ các nguồn tin, anh không ngồi cùng xe với Kolo Muani mà di chuyển phía sau bằng một chiếc xe riêng. Camera giao thông ghi lại cảnh hai cầu thủ đứng ở làn dừng khẩn cấp trong lúc đội cứu hộ tiếp cận chiếc Ferrari gặp nạn.

May mắn là, cả Kolo Muani lẫn Odobert đều không bị thương. HLV trưởng Tottenham, Thomas Frank, đã nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ. Nhà cầm quân người Đan Mạch cũng cho biết vụ việc xảy ra khi các cầu thủ đang trên đường ra sân bay để hội quân cùng toàn đội, chuẩn bị cho chuyến bay sang Đức.

Cầu thủ nổi tiếng gặp tai nạn xe hơi, chiếc Ferrari bị vỡ nát gây choáng- Ảnh 3.

Wilson Odobert đã tấp xe vào lề sau khi đồng đội Randal Kolo Muani gặp tai nạn xe hơi (Ảnh: Getty)

Cầu thủ nổi tiếng gặp tai nạn xe hơi, chiếc Ferrari bị vỡ nát gây choáng- Ảnh 4.

Vụ việc xảy ra trên đường cao tốc M25

Theo thông tin bổ sung, Kolo Muani là người trực tiếp lái chiếc Ferrari gặp nạn, trong khi Odobert di chuyển phía sau. Cả hai đều giữ được sự bình tĩnh sau tai nạn và vẫn nằm trong kế hoạch thi đấu của Tottenham tại Champions League.

Hiện Spurs đang đứng thứ 5 ở vòng bảng Champions League và rất cần một kết quả tích cực trước Eintracht Frankfurt để tránh phải bước vào vòng playoff. Vụ tai nạn hy hữu vì thế càng khiến người hâm mộ "toát mồ hôi", nhưng may mắn là mọi thứ chỉ dừng lại ở mức… hỏng xe, không hỏng người.

Fan Tottenham có lẽ vẫn chưa hết ám ảnh khi nhìn lại hình ảnh chiếc Ferrari vỡ nát, nhưng ít nhất, tin vui là hai ngôi sao của họ vẫn an toàn và sẵn sàng ra sân.

Dàn cầu thủ U23 Việt Nam vừa trở về đã làm một việc rất đáng khen ngợi

Theo Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ở Việt Nam, có một đại học "đi bộ 5 năm chưa hết ngóc ngách của trường", sinh viên được cộng điểm nếu... đi xe bus

Ở Việt Nam, có một đại học "đi bộ 5 năm chưa hết ngóc ngách của trường", sinh viên được cộng điểm nếu... đi xe bus Nổi bật

Cảnh báo khẩn 5 sản phẩm sữa nghi nhiễm độc tố nguy hiểm với trẻ nhỏ

Cảnh báo khẩn 5 sản phẩm sữa nghi nhiễm độc tố nguy hiểm với trẻ nhỏ Nổi bật

'Tổng tài' không thừa nhận ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê

'Tổng tài' không thừa nhận ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê

10:08 , 28/01/2026
Mẹ chồng tôi bị ung thư trực tràng vì 1 thói quen tiết kiệm tưởng vô hại nhưng 30 năm sau bệnh không tái phát nhờ 3 thay đổi quan trọng

Mẹ chồng tôi bị ung thư trực tràng vì 1 thói quen tiết kiệm tưởng vô hại nhưng 30 năm sau bệnh không tái phát nhờ 3 thay đổi quan trọng

10:07 , 28/01/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cấp 8 triệu đồng/tháng, miễn phí tiền học để chiêu mộ nhân tài theo đuổi lĩnh vực này

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cấp 8 triệu đồng/tháng, miễn phí tiền học để chiêu mộ nhân tài theo đuổi lĩnh vực này

09:58 , 28/01/2026
Nóng: Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ra thông báo khẩn về virus Nipah

Nóng: Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ra thông báo khẩn về virus Nipah

09:24 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên