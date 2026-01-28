Cầu thủ nổi tiếng gặp tai nạn xe hơi, chiếc Ferrari bị vỡ nát gây choáng

Người hâm mộ Tottenham vừa trải qua một phen "đứng tim" khi thông tin hai ngôi sao Randal Kolo Muani và Wilson Odobert gặp tai nạn xe hơi bất ngờ được lan truyền, kèm theo hình ảnh chiếc Ferrari hư hỏng nặng trên cao tốc.

Theo truyền thông Anh, vụ việc xảy ra khi Kolo Muani đang điều khiển chiếc Ferrari màu đen trên đường M25 thì bất ngờ bị nổ lốp, khiến xe mất lái và va chạm. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần đầu xe bị phá hủy nghiêm trọng, kính chắn gió nứt vỡ, túi khí bung hoàn toàn. Kolo Muani được nhìn thấy đứng bên lề đường cùng lực lượng cứu hộ.

Chiếc Ferrari bị hư hại sau bị tai nạn (Nguồn ảnh: x.com/Lilywhite_Rose)

Chiếc xe đã được tấp vào lề đường chờ lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường (Ảnh: x.com/Lilywhite_Rose)

Wilson Odobert cũng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên theo xác nhận từ các nguồn tin, anh không ngồi cùng xe với Kolo Muani mà di chuyển phía sau bằng một chiếc xe riêng. Camera giao thông ghi lại cảnh hai cầu thủ đứng ở làn dừng khẩn cấp trong lúc đội cứu hộ tiếp cận chiếc Ferrari gặp nạn.

May mắn là, cả Kolo Muani lẫn Odobert đều không bị thương. HLV trưởng Tottenham, Thomas Frank, đã nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ. Nhà cầm quân người Đan Mạch cũng cho biết vụ việc xảy ra khi các cầu thủ đang trên đường ra sân bay để hội quân cùng toàn đội, chuẩn bị cho chuyến bay sang Đức.

Wilson Odobert đã tấp xe vào lề sau khi đồng đội Randal Kolo Muani gặp tai nạn xe hơi (Ảnh: Getty)

Vụ việc xảy ra trên đường cao tốc M25

Theo thông tin bổ sung, Kolo Muani là người trực tiếp lái chiếc Ferrari gặp nạn, trong khi Odobert di chuyển phía sau. Cả hai đều giữ được sự bình tĩnh sau tai nạn và vẫn nằm trong kế hoạch thi đấu của Tottenham tại Champions League.

Hiện Spurs đang đứng thứ 5 ở vòng bảng Champions League và rất cần một kết quả tích cực trước Eintracht Frankfurt để tránh phải bước vào vòng playoff. Vụ tai nạn hy hữu vì thế càng khiến người hâm mộ "toát mồ hôi", nhưng may mắn là mọi thứ chỉ dừng lại ở mức… hỏng xe, không hỏng người.

Fan Tottenham có lẽ vẫn chưa hết ám ảnh khi nhìn lại hình ảnh chiếc Ferrari vỡ nát, nhưng ít nhất, tin vui là hai ngôi sao của họ vẫn an toàn và sẵn sàng ra sân.