Cảnh báo khẩn 5 sản phẩm sữa nghi nhiễm độc tố nguy hiểm với trẻ nhỏ

Tối 27/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, rà soát liên quan đến các sản phẩm sữa nêu trên.

Theo văn bản do TS Chu Quốc Thịnh – Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký ban hành, ngày 26/1, Cục tiếp nhận thông tin cảnh báo từ Cơ quan An toàn thực phẩm Hong Kong (CFS, Trung Quốc) và Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số sản phẩm sữa do nghi nhiễm độc tố cereulide.

Cereulide là độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có khả năng gây ngộ độc thực phẩm, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em nếu sử dụng phải sản phẩm bị nhiễm độc tố này.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng quốc tế, có 5 sản phẩm sữa nằm trong diện nghi nhiễm độc tố cereulide và đã được đưa ra cảnh báo.

Danh sách 5 sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm đối với các mặt hàng liên quan. Trường hợp các sản phẩm này đang lưu hành tại Việt Nam, cơ quan chức năng phải làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm, yêu cầu thông báo tới các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các đơn vị liên quan phải báo cáo cụ thể số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã tiêu thụ, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô hàng bị cảnh báo.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 31/1/2026.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng mạng xã hội.

Qua công tác hậu kiểm, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm như Babybio Optima 1 và Alula Colic & Constipation đang được quảng cáo, rao bán trên nền tảng TikTok. Cục An toàn thực phẩm đề nghị gỡ bỏ các nội dung vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Cục cũng đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) sau khi phát hiện các sản phẩm bị cảnh báo được rao bán trên một số sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Ausmart. Các sàn được yêu cầu phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối để ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm không bảo đảm an toàn và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.