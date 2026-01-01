Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xe để bùn che biển số, bị phạt có đúng?

28-01-2026 - 00:03 AM | Sống

Luật sư cho rằng dù biển số bị che lấp do điều kiện khách quan thì tài xế vẫn bị xử phạt

Nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đang thảo luận về một trường hợp tài xế ô tô bị CSGT dừng vào ngày 26-1 vì lỗi "bùn" che kín biển số.

Xe để bùn che biển số, bị phạt có đúng? - Ảnh 1.

Chiếc xe đang được cộng đồng mạng thảo luận.

Theo giải thích của tài xế thì không có ý che biển số, vì đi mưa không để ý nên không biết biển số bị che trong khi phía trước biển số rất rõ ràng.

Tài xế được CSGT thông báo phạt lỗi che lấp biển số xe, mức phạt là 22 triệu đồng.

Có thành viên mạng cho rằng phạt là đúng vì theo Nghị định 168/2024, lỗi biển số bị bẻ cong, che lấp,... sẽ bị phạt tiền. Tuy nhiên, có người cho rằng có thể nhắc nhở tài xế.

Không xem xét yếu tố lỗi cố ý hay vô ý

Phân tích tình huống trên, luật sư Nguyễn Thị Huyền, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay theo Nghị định 168/2024, hành vi "Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)" sẽ bị phạt tiền từ 20-26 triệu đồng.

Như vậy, dù bằng bất kỳ hình thức nào làm biển số không rõ chữ, số, đều thuộc hành vi vi phạm và bị xử phạt trong khung nêu trên. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cần lưu ý rằng biển số xe bị bẩn dẫn đến che mờ chữ, số vẫn bị xử phạt, trong khi xe bẩn (thân xe, kính xe…) nhưng biển số rõ ràng thì không bị xử phạt. Chính vì vậy, trên thực tế nhiều tài xế chỉ lau chùi biển số mà không nhất thiết phải rửa toàn bộ xe.

Đặc biệt, quy định này không xem xét yếu tố lỗi cố ý hay vô ý. Do đó, kể cả trong trường hợp biển số bị che lấp điều kiện khách quan (đi đường bụi bẩn, sình lầy…) thì tài xế vẫn bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Vì vậy, để tránh những trường hợp bị xử phạt đáng tiếc, tài xế nên thường xuyên kiểm tra và vệ sinh biển số xe, nhất là khi lưu thông trên các tuyến đường nhiều bụi bẩn, bùn đất.

Theo Đông Hoa

Người lao động

