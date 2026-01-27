Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài khoản ngân hàng bất ngờ tăng hơn 400 triệu đồng trong đêm

27-01-2026 - 22:55 PM | Sống

Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận gần 420 triệu đồng từ người lạ, anh Hồ Văn Nghị (27 tuổi, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã chủ động đến công an trình báo để xác minh.

Tối 27/1, Công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi ) cho biết, sau khi hướng dẫn, anh Hồ Văn Nghị đã hoàn thành chuyển trả số tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Trước đó, vào khoảng nửa đêm 26/1, anh Nghị phát hiện tài khoản ngân hàng của mình “nhảy” thêm một khoản tiền lớn gần 420 triệu đồng từ một số tài khoản lạ.

Nhận thấy có dấu hiệu chuyển nhầm , sáng hôm sau anh đã đến Công an xã Bình Sơn trình báo để được hỗ trợ xác minh.

Anh Hồ Văn Nghị trình báo Công an xã Bình Sơn khi tài khoản ngân hàng nhận số tiền lớn.

Qua rà soát, lực lượng công an xác định số tiền trên là của ông T.T.L (54 tuổi, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm vào tài khoản của anh Nghị.

Dưới sự hướng dẫn và chứng kiến của cơ quan chức năng, anh Hồ Văn Nghị đã làm đầy đủ thủ tục và chuyển trả toàn bộ số tiền cho ông Lương.

Nhận lại tài sản, ông Lương bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của anh Nghị và sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Bình Sơn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều vụ nhận và chuyển tiền nhầm vào tài khoản đã được Công an các địa phương trong tỉnh xác minh, hướng dẫn và hoàn chuyển trả lại cho người chuyển nhầm.

Người đàn ông SN 1956 tới Agribank chuyển khoản 70 triệu đồng, giao dịch thành công liền báo công an phường
Chủ tài khoản Techcombank SN 1994 nhận 400 triệu đồng chuyển khoản từ người đàn ông Trung Quốc: Công an phát hiện, dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền Phong

