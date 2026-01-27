Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dò vé số xong vứt vào sọt rác, cô gái tá hỏa khi nhận cuộc gọi của người bán: Cái kết bất ngờ

27-01-2026 - 21:31 PM | Sống

Cô gái trẻ mua nhiều tờ vé số của nhiều đài khác nhau, dò xong không trúng nên vứt vào sọt rác.

Một đại lý vé số ở Tây Ninh mới đây đã chia sẻ câu chuyện hy hữu về vị khách của mình khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Lê Minh Triết, chủ đại lý cho biết, một người phụ nữ đã mang tờ vé số với nhiều nếp gấp cũ kỹ đến để đổi thưởng. Tấm vé số mang có 5 số cuối là 00409, trúng giải an ủi của đài Bến Tre, mở thưởng ngày 20/1. Tấm vé này giúp người phụ nữ nhận giải thưởng 50 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Dò vé số xong vứt vào sọt rác, cô gái tá hỏa khi nhận cuộc gọi của người bán: Cái kết bất ngờ- Ảnh 1.

Tấm vé số cũ, có nhiều vết gấp nhưng vẫn đủ điều kiện lĩnh thưởng. 

Theo anh Triết, người phụ nữ trúng thưởng còn khá trẻ tuổi. Người này mua nhiều tờ vé số khác nhau của nhiều đài khác nhau. Khi dò kết quả, chị này không kiểm tra kỹ nên tưởng tờ vé số không trúng và vứt vào sọt rác. Rất may, người bán đã thông báo cho chị biết việc có tờ vé số trúng thưởng nên người phụ nữ vội vã đi tìm và tìm thấy tờ vé số trong tình trạng vẫn có thể đổi thưởng được.

Kể thêm trên báo Dân trí về trường hợp trên, anh Triết cho biết chính bản thân mình cũng thấy bất ngờ trước tình huống của vị khách trên. Anh đánh giá chị quá may mắn vì vé số đã bị bỏ vào thùng rác mà vẫn tìm lại được trong tình trạng đủ điều kiện lĩnh thưởng. Người phụ nữ đã nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt tại đại lý.

Theo Lam giang

ĐSPL

