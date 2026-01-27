Mẹo vệ sinh máy giặt sạch bong kin kít bằng 2 nguyên liệu có sẵn trong gian bếp

Muốn quần áo thơm lâu, nhiều người chỉ chăm chăm đổi nước giặt, nước xả. Nhưng một “điểm mù” rất hay bị bỏ quên lại nằm ngay trong chiếc máy giặt. Tờ Express dẫn lời của Christy, một chuyên gia đồ gia dụng tại Anh: “Để quần áo luôn thơm tho, sạch sẽ, bạn nên vệ sinh sâu máy giặt mỗi tháng một lần và chỉ cần hai nguyên liệu quen thuộc: baking soda và giấm trắng”.

Cách dùng baking soda và giấm trắng để làm sạch sâu máy giặt

Chia sẻ trên một video TikTok gần đây, Christy chia sẻ cách cô làm để máy giặt luôn sạch và vận hành ổn định. Mấu chốt là thực hiện hai lượt giặt riêng: một lượt với baking soda và một lượt với giấm.

Máy giặt sạch bong kin kít với baking soda và giấm trắng (Ảnh minh họa).

Cách làm được Christy khuyến nghị như sau:

Đầu tiên, đổ 1 cốc giấm trắng vào ngăn đầu của khay chứa chất giặt rồi cho máy chạy một chu trình giặt bình thường.

Tiếp theo, cho 1 muỗng baking soda trực tiếp vào lồng giặt, sau đó chạy thêm một chu trình giặt bình thường.

Christy cho rằng duy trì cách vệ sinh này một lần mỗi tháng giúp máy giặt sạch hơn, từ đó quần áo cũng dễ giữ mùi thơm, hạn chế cảm giác “giặt xong quần áo vẫn hôi”.

Theo nội dung được Christy chia sẻ, baking soda và giấm khi kết hợp để vệ sinh máy giặt có thể xử lý cả mảng bám lẫn mùi khó chịu. Baking soda là một chất có tính kiềm nhẹ và có khả năng hỗ trợ “phá” lớp bẩn, giúp làm mềm và hòa tan cặn bám. Trong khi đó, do tính axit, giấm có thể giúp hòa tan các mảng bám khoáng chất và hỗ trợ khử mùi.

Ngoài ra, giấm cũng được nhắc tới như một lựa chọn hữu ích khi cần xử lý nấm mốc.

Đừng bỏ qua gioăng cao su của máy giặt

Đừng bỏ qua gioăng cao su của máy giặt (Ảnh minh họa).

Không chỉ lồng giặt hay khay chứa chất giặt, phần gioăng cao su cũng là nơi dễ tích tụ mảng bám. Theo chia sẻ của Christy, giấm có thể dùng ở phần gioăng để hỗ trợ xử lý nấm mốc hoặc mảng bám.

Một nhóm chuyên gia từ Hometalk (nền tảng chia sẻ mẹo nhà cửa) còn gợi ý làm sạch gioăng cao su của máy giặt bằng baking soda và giấm. Khi hai nguyên liệu này kết hợp, chúng tạo phản ứng sủi bọt, giúp làm bong và cuốn trôi các mảng bám ẩn sâu ở những khe khó vệ sinh.

Nhóm này khuyến nghị đổ baking soda lên phần gioăng cao su, sau đó thêm giấm để tạo bọt, từ đó hỗ trợ làm sạch bụi bẩn và cặn bám tích tụ theo thời gian.

Các chuyên gia cũng cho biết, nếu bạn không thích mùi giấm, có thể thay giấm bằng nước cốt chanh để đạt hiệu quả tương tự, đồng thời mùi hương dễ chịu hơn.

Theo đó, chỉ cần dùng lượng nước cốt chanh tương đương với giấm, nhưng nên chọn nước chanh nguyên chất, không chứa đường hay phụ gia, để tránh để lại cặn trong máy giặt. Với cách này, hai nguyên liệu sử dụng sẽ là baking soda và nước cốt chanh, vẫn đúng tinh thần tận dụng đồ sẵn có trong gian bếp.

Theo các chuyên gia, việc vệ sinh máy giặt định kỳ không chỉ giúp quần áo thơm lâu hơn mà còn hạn chế vi khuẩn, nấm mốc tích tụ. Chỉ cần duy trì thói quen nhỏ mỗi tháng, hiệu quả mang lại có thể thấy rõ sau từng mẻ giặt.