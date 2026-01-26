Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông SN 1956 tới Agribank chuyển khoản 70 triệu đồng, giao dịch thành công liền báo công an phường

Sau đơn trình báo của một người đàn ông, công an phường Chiềng La đã dùng các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ xác minh.

Theo công an Sơn La, Cao Văn Thúc (SN 1956; trú tại xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La) đã tới công an phường Chiềng Sinh trình báo về việc chuyển nhầm tiền tới tài khoản người lạ. Theo thông tin, trong quá trình giao dịch ở ngân hàng Agribank, ông Thúc đã vô ý chuyển nhầm số tiền 70 triệu đồng vào tài khoản của người khác,

Phát hiện sự việc, ông Thúc đã đến Công an phường Chiềng Sinh trình báo và nhờ hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm Công an phường đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, đồng thời chủ động phối hợp với Ngân hàng Agribank để tra soát giao dịch, xác định chủ tài khoản nhận tiền.

Đến ngày 22/01, ông Cao Văn Thúc đã nhận lại đủ 70 triệu đồng chuyển nhầm trước đó. Quá trình giải quyết diễn ra công khai, minh bạch, đúng trình tự, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, ông Cao Văn Thúc bày tỏ sự xúc động, viết thư cảm ơn tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Chiềng Sinh đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ ông trong lúc khó khăn.

Ông Cao Văn Thúc viết thư cảm ơn lực lượng Công an

Việc làm trên không chỉ thể hiện tinh thần “lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, mà còn góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an cơ sở và các tổ chức tín dụng trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các giao dịch tài chính trên địa bàn. Qua sự việc, Công an phường Chiềng Sinh cũng khuyến cáo nhân dân chú ý kiểm tra đúng thông tin, tài khoản ngân hàng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Phát hiện 18 người chuyển khoản hơn 40 triệu đồng vào tài khoản của thanh niên SN 2008: Công an khẩn trương dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra

Minh Ánh

