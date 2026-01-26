Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-01-2026

Tài khoản Agribank nhận liên tiếp 2 giao dịch tổng cộng 700 triệu đồng trong 1 ngày, người phụ nữ lập tức báo công an

Công an xã Võ Nhai vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Võ Nhai, hỗ trợ 1 công dân nhận lại 700 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Ngày 22/1, chị Hứa Thị Duyên, trú tại phường Phan Đình Phùng, chuyển khoản 2 lần tới số tài khoản Agribank của chị Nguyễn Thị Khuyên, trú tại thôn La Mạ, xã Võ Nhai, trong đó lần thứ nhất chuyển 450 triệu đồng, lần 2 chuyển 250 triệu đồng.

Sau khi biết mình chuyển khoản nhầm 700 triệu đồng, chị Hứa Thị Duyên đã liên hệ với chị Nguyễn Thị Khuyên. Chị Khuyên xác nhận có nhận được số tiền 700 triệu đồng và liên hệ tới Công an xã Võ Nhai để đề nghị sự hỗ trợ.

Cán bộ Công an xã Võ Nhai hỗ trợ chị Hứa Thị Duyên (thứ 2 từ trái sang) nhận lại tiền do chuyển khoản nhầm sang tài khoản của chị Nguyễn Thị Khuyên (thứ 2 từ phải sang).

Công an xã Võ Nhai đã phối hợp với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Võ Nhai, tiến hành thực hiện các thủ tục chuyển trả lại tiền cho chị Hứa Thị Duyên.

Theo Báo Thái Nguyên﻿

Phát hiện tài khoản của người đàn ông SN 1995 phát sinh 120.000 giao dịch/năm với tổng số tiền 550 tỷ đồng, công an Hưng Yên khẩn trương điều tra

Kim Linh

