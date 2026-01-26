Tài khoản Agribank nhận liên tiếp 2 giao dịch tổng cộng 700 triệu đồng trong 1 ngày, người phụ nữ lập tức báo công an
Công an xã Võ Nhai vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Võ Nhai, hỗ trợ 1 công dân nhận lại 700 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.
- 26-01-2026Dh Foods - Biti’s: Khi hộp gia vị và đôi giày cùng "bước tới Tết mới"
- 26-01-2026Người phụ nữ 60 tuổi mắc ung thư gan, một nửa gan là mỡ vì ngày nào cũng ăn 2 món "vạn người mê"
- 26-01-2026Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa rào, rét đậm
Ngày 22/1, chị Hứa Thị Duyên, trú tại phường Phan Đình Phùng, chuyển khoản 2 lần tới số tài khoản Agribank của chị Nguyễn Thị Khuyên, trú tại thôn La Mạ, xã Võ Nhai, trong đó lần thứ nhất chuyển 450 triệu đồng, lần 2 chuyển 250 triệu đồng.
Sau khi biết mình chuyển khoản nhầm 700 triệu đồng, chị Hứa Thị Duyên đã liên hệ với chị Nguyễn Thị Khuyên. Chị Khuyên xác nhận có nhận được số tiền 700 triệu đồng và liên hệ tới Công an xã Võ Nhai để đề nghị sự hỗ trợ.
Công an xã Võ Nhai đã phối hợp với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Võ Nhai, tiến hành thực hiện các thủ tục chuyển trả lại tiền cho chị Hứa Thị Duyên.
Theo Báo Thái Nguyên
Nhịp sống thị trường