Dh Foods - Biti’s: Khi hộp gia vị và đôi giày cùng "bước tới Tết mới"

Giữa nhịp Tết rộn ràng, khi phố xá bắt đầu khoác lên mình sắc đỏ của mai đào, có một sự kết nối rất Việt diễn ra lặng lẽ: một đôi giày Biti’s và một hộp gia vị Dh Foods. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để kể một câu chuyện đẹp về sự trân trọng, sẻ chia và tinh thần "người Việt nâng đỡ nhau" trong mùa đoàn viên.

Dh Foods hợp tác cùng Biti’s cho ra mắt combo hộp quà tặng Tết gia vị

Từ món quà Tết đến cái bắt tay tự nhiên

Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng hợp đồng, cũng chẳng cần những bản kế hoạch dày cộp. Chúng được nuôi dưỡng qua năm tháng, bằng những món quà nhỏ mỗi dịp năm hết Tết đến, đủ giản dị để chân thành, đủ bền bỉ để tin cậy.

Hơn một thập kỷ qua, ông Nguyễn Trung Dũng, CEO của Dh Foods và bà Vưu Lệ Quyên, CEO của Biti’s vẫn giữ cho nhau một thói quen rất Tết: ông Dũng tặng gia vị, bà Quyên tặng giày. Một bên là "hương vị của căn bếp Việt", một bên là "bước chân của người Việt". Những món quà không đắt đỏ, nhưng mang theo sự trân trọng.

Rồi một ngày, khi Tết chưa kịp gõ cửa, bà Quyên gọi cho ông Dũng. Biti’s đang tìm một người bạn đồng hành cho mùa Tết mới. Với ông Dũng, đó không hẳn là một lời đề nghị mà giống như khoảnh khắc "đúng người, đúng lúc".

Bởi Dh Foods và Biti’s, dù ở hai ngành hàng khác nhau, lại có nhiều điểm chung: đều là thương hiệu Việt, đã vươn ra quốc tế, cùng tin vào con đường phát triển bền vững, trao quyền cho người trẻ và xây dựng một "công ty hạnh phúc" hơn là chạy theo những bước đi vội vàng.

Cái bắt tay vì thế diễn ra nhanh gọn, tự nhiên như cách người quen lâu năm quyết định cùng nhau làm một điều tử tế.

"Bước tới Tết mới – Bếp vui Tết mới"

Nếu "Đi để trở về" từng là hành trình cảm xúc kéo dài suốt 9 mùa Tết của Biti’s, thì năm nay, thương hiệu này mở ra một vế đối mới: "Bước tới Tết mới".

"Tết mới" không phải là Tết bỏ truyền thống. Đó là cái Tết mà người trẻ bắt đầu làm chủ nhiều hơn: tự quyết định không gian sống, cách ăn Tết, cách san sẻ việc nhà, cách kết nối gia đình. Thay vì gồng mình cho một cái Tết thật hoàn hảo, họ chọn một cái Tết nhẹ nhàng hơn, gọn gàng hơn, và có nhiều thời gian cho nhau hơn.

Gen Z và Millennials – những "chủ nhân của Tết mới" yêu truyền thống theo cách riêng: nhanh hơn, linh hoạt hơn, đặt trải nghiệm lên hàng đầu. Tết không cần quá nhiều nghi thức nặng nề, nhưng vẫn đủ ấm áp để nhớ lâu.

Nếu Tết "chế độ cũ" là nơi người lớn phải "gánh team" từ sắm sửa, bếp núc đến đối nội đối ngoại, thì người trẻ thường chỉ đứng ở vai trò hỗ trợ: phụ bếp, lau dọn, làm theo chỉ dẫn. Nhưng khi được đặt lên vai nấu mâm cỗ chính, không ít bạn trẻ lại chùn bước, vì áp lực đủ món, sợ nêm sai vị, lo "lệch chuẩn Tết"…

Hai thương hiệu kết hợp với nhau để truyền tải thông điệp "Tết Mới"

Tết Bính Ngọ này, Dh Foods gợi ý một cách nhập cuộc khác: "thoát vai" hỗ trợ, chủ động làm chủ gian bếp theo cách nhẹ nhàng hơn.

Chiến dịch "Bếp vui Tết mới" không cổ vũ việc ôm trọn gian bếp từ sáng đến tối, mà trao cho người trẻ "chiếc chìa khóa" để nấu nướng nhanh gọn, hiện đại nhưng vẫn trọn hương vị Tết. Gia vị được định lượng sẵn, công thức rõ ràng, giúp việc nấu ăn trở thành trải nghiệm kết nối, thay vì áp lực.

Từ tinh thần đó, ý tưởng combo mua giày – tặng gia vị của Dh Foods và Biti’s ra đời. Một đôi giày mới để diện Tết, và một hộp gia vị giúp bữa cơm nhà tròn vị mà không quá vất vả. Không chỉ là một chương trình bán hàng, đó là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng thương hiệu Việt hoàn toàn có thể đồng hành để mang lại giá trị thiết thực hơn cho người tiêu dùng Việt.

Ý tưởng mua giày Biti’s tặng hộp gia vị Dh Foods được triển khai nhanh chóng

Với Biti’s, "Bước tới Tết mới" còn là câu chuyện kết nối. Những hoạt động bắt trend trên mạng xã hội được mang về phòng khách, gian bếp, sân nhà… nơi các thế hệ cùng cười, cùng làm, cùng hiểu nhau hơn.

Trong những hộp quà Dh Foods xuất hiện mùa Tết này là loạt sản phẩm quen mà mới: từ Muối Tôm Tây Ninh, Muối Tiêu lá Chanh, Xốt muối ớt chanh Nha Trang… đến các dòng Bún gạo, Bún Gạo Lứt Huyết Rồng, Bún Tảo Xoắn, Bún Mực, Bún Matcha. Những lựa chọn phản ánh rõ một xu hướng: gia vị Việt cũng đang thích ứng với người tiêu dùng trẻ, tiện lợi hơn, đa dạng hơn và giàu trải nghiệm hơn.

Combo quà Tết mang tinh thần trẻ trung, năng động, hướng đến thế hệ trẻ.

Cũng như Biti’s trẻ hóa câu chuyện thương hiệu mà không đánh mất bản sắc, Dh Foods gửi đi một thông điệp rõ ràng: không chọn an toàn, sẵn sàng bước ra khỏi "chiếc hộp" để chạm tới Millennials và Gen Z. Với ông Nguyễn Trung Dũng, quà Tết chưa bao giờ chỉ là hình thức. Đó là cảm giác được nghĩ tới, là món quà có thể dùng trước Tết, trong Tết và cả sau Tết. "Giá trị sử dụng càng cao, niềm vui càng lớn", ông chia sẻ.

Theo ông Dũng, Tết mới không làm mất Tết cũ. Cái mới chỉ là cách yêu Tết phù hợp hơn với nhịp sống hôm nay. Và biết đâu, từ một combo Tết giản dị, với đồi giày Việt đi cùng gia vị Việt sẽ mở ra những hành trình dài hơi hơn, nơi các thương hiệu Việt tiếp tục nắm tay nhau, cùng bước tới những mùa xuân mới.