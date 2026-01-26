Người phụ nữ 60 tuổi mắc ung thư gan, một nửa gan là mỡ vì ngày nào cũng ăn 2 món "vạn người mê"

Theo bác sĩ Ngô Khôn Đạt, bác sĩ ngoại tổng quát đang công tác tại Bệnh viện Liên hợp Lý (Đài Loan, Trung Quốc), bệnh nhân nhập viện vì cảm thấy cơ thể mệt mỏi bất thường. Khi siêu âm ổ bụng tại khoa tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện gan nhiễm mỡ mức độ nặng kèm theo nghi ngờ có khối u. Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy có hai khối u nằm ở thùy ngoài bên trái và phần giữa thùy trái của gan.

Đáng chú ý, tỷ lệ mỡ trong gan của bệnh nhân lên tới 40-60%. Bác sĩ cho biết, ngay cả với người trẻ có gan khỏe mạnh, khi phẫu thuật cắt gan cũng cần bảo tồn ít nhất 1/3 thể tích gan để duy trì chức năng sống. Trong trường hợp này, nếu cắt toàn bộ phần gan trái có khối u, nguy cơ suy gan sau mổ là rất lớn.

Các bác sĩ buộc phải lựa chọn phương án điều trị kết hợp: cắt bỏ 223 gram mô gan nhiễm mỡ nặng, tương đương trọng lượng một quả táo nhỏ, nhằm giảm tải cho gan; các khối u còn lại được xử lý bằng phương pháp đốt sóng cao tần để làm hoại tử tế bào ung thư. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, lượng máu mất chỉ khoảng 400ml, bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ.

Khi tìm hiểu sâu về lối sống, nguyên nhân dần lộ rõ. Bệnh nhân hầu như không có thói quen vận động và đặc biệt yêu thích đồ ngọt, bánh ngọt. Ngay cả khi đã nhập viện, bác sĩ vẫn thường xuyên thấy bánh ngọt và trái cây đặt cạnh giường bệnh. Tình trạng “không ngọt không vui” này kéo dài nhiều năm được cho là yếu tố chính dẫn đến gan nhiễm mỡ nặng.

Theo bác sĩ Ngô Khôn Đạt, gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa, còn gọi là NAFLD, đang trở thành một yếu tố nguy cơ mới của ung thư gan. Khi lượng đường tinh luyện và chế độ ăn kiểu phương Tây ngày càng phổ biến, gan nhiễm mỡ không còn là bệnh “lành tính” như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu không kiểm soát, bệnh có thể tiến triển từ viêm gan mạn tính sang xơ gan và cuối cùng là ung thư gan.

Những năm gần đây, tỷ lệ gan nhiễm mỡ tiến triển trực tiếp thành ung thư gan đang có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần sớm điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế đồ ngọt, trái cây quá nhiều đường, đồng thời duy trì vận động đều đặn để giảm nguy cơ tổn thương gan về lâu dài.

Nguồn và ảnh: Health 2.0