Việc chăm sóc trẻ sơ sinh luôn đi kèm với vô số băn khoăn của các bậc cha mẹ, đặc biệt là trong những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ như việc có nên cho trẻ nằm gối ngay từ khi mới chào đời hay không. Một câu chuyện xảy ra giữa hai gia đình hàng xóm tại Trung Quốc đã khiến nhiều phụ huynh phải nhìn lại thói quen chăm sóc con của mình.

Theo Sohu, mẹ của Tiểu Anh và Tiểu Vân sống đối diện nhau. Do đều có con nhỏ nên hai người thường xuyên trò chuyện, trao đổi về cách nuôi dạy trẻ sơ sinh. Một lần, mẹ của Tiểu Anh nhận thấy phần sau đầu của con mình có dấu hiệu hơi phẳng, thiếu cân đối, trong khi đầu của Tiểu Vân lại tròn trịa hơn hẳn. Sự khác biệt rõ rệt này khiến cô không khỏi lo lắng và lập tức hỏi kinh nghiệm từ người hàng xóm.

Mẹ Tiểu Vân chia sẻ rằng trong ba tháng đầu đời, trẻ sơ sinh không nên sử dụng gối khi ngủ. Thay vào đó, cha mẹ chỉ cần dùng một chiếc khăn mềm gấp lại để nâng đỡ nhẹ nhàng phần đầu của trẻ. Thông tin này khiến mẹ Tiểu Anh giật mình nhận ra sai lầm của mình. Trước đó, cô đã nghe theo lời khuyên của mẹ chồng và sử dụng gối cho con ngay từ khi bé mới sinh với suy nghĩ giúp đầu trẻ tròn đẹp hơn.

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, người mẹ này mới hiểu rằng việc cho trẻ sơ sinh nằm gối quá sớm không những không mang lại lợi ích mà còn có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ trong tương lai. Thực tế cho thấy, trẻ được sử dụng gối từ sớm và trẻ không sử dụng gối trong giai đoạn sơ sinh có thể xuất hiện những khác biệt đáng kể khi lớn lên.

1. Sự phát triển của cột sống cổ

Ở trẻ sơ sinh, cột sống vẫn ở trạng thái thẳng, đầu và lưng nằm trên cùng một mặt phẳng. Nếu kê gối, phần cổ sẽ bị nâng lên một cách không tự nhiên, khiến đường thẳng này bị thay đổi. Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến hình dạng của cột sống và làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề về xương khớp sau này.

2. Sự phát triển của trí não

Bên cạnh đó, chất lượng giấc ngủ của trẻ cũng chịu tác động đáng kể theo thói quen ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tiết hormone tăng trưởng – yếu tố then chốt trong sự phát triển chiều cao và trí não của trẻ nhỏ. Việc nằm gối có thể khiến trẻ cảm thấy khó chịu, ngủ không sâu giấc, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tiết hormone tăng trưởng trong khi ngủ. Ngược lại, trẻ có giấc ngủ thoải mái và tự nhiên sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn về thể chất lẫn nhận thức.

Ảnh minh họa: Internet

3. Sự thay đổi hình dạng đầu

Trong năm đầu đời, vòng đầu của trẻ phát triển rất nhanh, có thể tăng thêm khoảng 12cm. Tuy nhiên, xương sọ của trẻ ở giai đoạn này vẫn còn mềm và dễ bị tác động bởi tư thế nằm. Nếu thường xuyên nằm trên gối trong thời gian dài, hộp sọ có thể bị biến dạng theo áp lực tiếp xúc, dẫn đến tình trạng bẹp hoặc méo đầu, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và cấu trúc phát triển tự nhiên.

Các chuyên gia cho rằng trong giai đoạn sơ sinh, trẻ không cần sử dụng gối vì cấu trúc cột sống của trẻ khác hoàn toàn với người trưởng thành. Trong khi đốt sống cổ của người lớn có độ cong sinh lý nhất định, thì cột sống của trẻ nhỏ vẫn ở dạng thẳng. Do đó, khi nằm xuống, đầu và lưng của trẻ nên được giữ trên cùng một mặt phẳng. Cha mẹ chỉ cần sử dụng khăn vải mềm gấp lại để hỗ trợ nhẹ nhàng là đủ.

Thông thường, khi trẻ khoảng 2 tuổi, hệ xương đã cứng cáp hơn, cha mẹ có thể bắt đầu cân nhắc việc sử dụng gối cho con. Tuy nhiên, việc này cũng cần dựa trên cảm giác thoải mái của trẻ. Nếu trẻ không thích hoặc ngủ không ngon khi kê gối, cha mẹ không nên ép buộc.

Trong trường hợp trẻ có nhu cầu sử dụng gối, phụ huynh cần lựa chọn loại gối phù hợp với thể trạng. Gối nên có độ đàn hồi vừa phải, kích thước khoảng 40cm x 30cm, đồng thời được làm từ chất liệu thoáng khí để đảm bảo sự thông thoáng và dễ chịu trong quá trình ngủ.

Có thể thấy việc tìm hiểu thông tin khoa học và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế vẫn là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời.

(Theo Sohu)