May mắn lớn nhất của cha mẹ là được 4 kiểu ông bà sau phụ giúp chăm sóc con cái: Trẻ lớn lên kiểu gì cũng thông minh, khéo léo!

Hiện nay, việc ông bà thay mặt cha mẹ gánh vác trọng trách nuôi dạy cháu không còn là chuyện hiếm gặp. Trước áp lực công việc "đi sớm về khuya", ông bà chính là hậu phương vững chắc nhất để những người trẻ yên tâm gây dựng sự nghiệp.

Dưới góc độ giáo dục gia đình, nếu ông bà thuộc 4 nhóm sau đây, trẻ không chỉ được chăm sóc tốt mà còn dễ hình thành trí tuệ và trí tuệ cảm xúc (EQ) vượt trội trước năm 6 tuổi.

1. Người làm chủ được cảm xúc: "Cây gậy định hải" trong nhà

Trong khi cha mẹ trẻ dễ mất kiên nhẫn, quát tháo khi con quấy khóc hay biếng ăn, những người ông người bà điềm tĩnh chính là bến đỗ bình yên cho trẻ.

Trẻ lớn lên trong môi trường có cảm xúc ổn định sẽ học được cách chấp nhận và quản lý tâm trạng của chính mình. Sự bao dung, không đòn roi hay quát mắng của ông bà tạo cho trẻ cảm giác an toàn tuyệt đối. Chính sự tự tin này là tài sản vô giá, giúp trẻ có khả năng chịu áp lực tốt khi trưởng thành.

Ảnh minh họa

2. Người chăm sóc bằng cả trái tim: Chống lại sự hời hợt

Thực tế, có không ít trường hợp ông bà đưa cháu ra công viên nhưng lại mải mê dùng điện thoại, đánh bài hoặc trò chuyện riêng, mặc kệ trẻ chạy nhảy gần khu vực nguy hiểm.

Ngược lại, người ông bà "có tâm" luôn đặt trẻ vào vị trí ưu tiên: quan sát từng thay đổi thời tiết để thêm áo, kịp thời đưa nước khi trẻ khát và luôn hiện diện để hướng dẫn khi trẻ gặp vấn đề. Sự chăm sóc tỉ mỉ này giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc, từ đó hình thành nhân cách ấm áp và biết quan tâm đến người khác.

3. Người yêu thương có nguyên tắc: Nói không với nuông chiều thái quá

Nhiều cha mẹ lo ngại ông bà sẽ làm hư cháu bằng sự bao che, nhượng bộ vô điều kiện. Tuy nhiên, những người ông bà sáng suốt luôn biết vạch ra ranh giới rõ ràng:

- Kiên quyết từ chối trước những đòi hỏi vô lý, không bị khuất phục bởi tiếng khóc.

- Không bao che lỗi lầm , thay vào đó là kiên nhẫn phân tích đúng sai.

- Công bằng khi giải quyết mâu thuẫn giữa trẻ và bạn bè, dạy trẻ cách sẻ chia và nhường nhịn.

Sự yêu thương có chừng mực giúp trẻ hiểu về quy tắc và giới hạn xã hội, giúp trẻ dễ dàng thích nghi và nhận được sự tôn trọng khi bước ra ngoài cộng đồng.

4. Người bạn đồng hành: "Trường mẫu giáo" tốt nhất là sự vui chơi

Không có lớp học năng khiếu đắt tiền nào bằng việc có người thân sẵn sàng chơi cùng. Những người ông bà không ngại "lăn xả" - cùng cháu xếp hình, học nhảy theo tivi hay chơi trò thi dọn dẹp đồ chơi chính là những người thầy đầu tiên tuyệt vời nhất.

Khi được tự do nô đùa mà không sợ bị chỉ trích hay chê bai, trẻ sẽ giải phóng được bản năng tự nhiên, trở nên tự tin và hoạt bát hơn. Quá trình tương tác này cũng là lúc tư duy sáng tạo và khả năng giao tiếp của trẻ được rèn luyện mạnh mẽ nhất.

Có được sự hỗ trợ từ những người ông bà tâm lý không chỉ là phúc phần của trẻ mà còn là may mắn lớn nhất của cha mẹ. Họ không chỉ là hậu phương giúp chúng ta yên tâm lập nghiệp, mà còn là người dẫn đường, dùng vốn sống và tình yêu để bảo vệ tuổi thơ trọn vẹn cho con trẻ.