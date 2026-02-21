Đại gia miền Tây si mê mẹ đơn thân U55 là nghệ sĩ, Phó Viện trưởng

Từ "Cô gái xấu xí" đến Phó Viện trưởng

Phi Thanh Vân tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cô bước vào showbiz từ đầu những năm 2000 với vai trò người mẫu, từng đạt giải tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004.

Tên tuổi cô được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai Phương Trinh trong bộ phim truyền hình đình đám Cô gái xấu xí. Vai diễn cá tính giúp cô tạo dấu ấn riêng và trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng.

Phi Thanh Vân.

Bên cạnh diễn xuất, Phi Thanh Vân còn thử sức với ca hát, kinh doanh và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Những năm gần đây, cô đảm nhận vai trò Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa, Thương hiệu và Phát triển Nguồn nhân lực, đánh dấu bước chuyển mình từ nghệ sĩ sang lĩnh vực quản lý, đào tạo và phát triển cộng đồng.

Dù từng gây tranh cãi vì hình ảnh và phát ngôn, nữ nghệ sĩ vẫn cho thấy sự bền bỉ trong hoạt động nghề nghiệp cũng như nỗ lực khẳng định vị thế ở vai trò mới.

Hai lần đò, là mẹ đơn thân đang có tình yêu đẹp với đại gia miền Tây

Đời tư của Phi Thanh Vân từng trải qua không ít sóng gió. Cô kết hôn lần đầu năm 2008 với một doanh nhân người Pháp hơn cô nhiều tuổi. Tuy nhiên, sau vài năm chung sống, cả hai chia tay vì khác biệt văn hóa và quan điểm sống.

Năm 2014, cô tái hôn với một người đàn ông kém tuổi và có con chung. Dù từng chia sẻ nhiều hình ảnh hạnh phúc, cuộc hôn nhân thứ hai cũng khép lại trong ồn ào. Sau ly hôn, Phi Thanh Vân giành quyền nuôi con và trở thành mẹ đơn thân.

Phi Thanh Vân và bạn trai hiện tại.

Nữ nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ con trai là động lực lớn nhất để cô nỗ lực làm việc, hoàn thiện bản thân và sống tích cực hơn sau những đổ vỡ.

Sau thời gian tập trung cho sự nghiệp và con cái, Phi Thanh Vân công khai mối quan hệ mới với một doanh nhân quê miền Tây tên Trần Chí Phú hơn cô khoảng 10 tuổi. Nữ diễn viên tiết lộ, bạn trai là giám đốc hai công ty, kinh tế khá giả, có nhà máy cắt xẻ, tạo hình đá quy mô 3 hécta ở Lâm Đồng.

Trên mạng xã hội, Phi Thanh Vân từng chia sẻ, bạn trai hiểu cô đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt, nghe hơi thở bạn gái là hiểu cảm xúc của cô.

"Anh hiểu Vân chỉ qua ánh mắt, một hơi thở, biết khi nào Vân cần yên lặng, khi nào cần động viên, khi nào chỉ cần một ly nước đúng lúc để tiếp tục công việc", Phi Thanh Vân từng chia sẻ trên mạng xã hội.

Ở tuổi 42, Phi Thanh Vân không chỉ là một nghệ sĩ từng nổi tiếng với vai diễn cá tính mà còn là một phụ nữ bản lĩnh: dám yêu, dám đối diện thất bại và không ngừng tìm kiếm hạnh phúc