Mùng 5 Tết, tôi mở tài khoản và nhận ra: Niềm vui 5 ngày có thể trả giá bằng 3 tháng sau

21-02-2026 - 15:12 PM | Sống

Mùng 5 Tết, khi những lời chúc đã vơi dần và lịch đi chơi cũng thưa lại, tôi mở ứng dụng ngân hàng như một thói quen. Chỉ vài giây sau, cảm giác vui vẻ của những ngày đầu năm chùng xuống.

5 ngày vui – con số không hề nhỏ

Tôi dành khoảng 15 phút để tổng hợp chi tiêu từ 28 Tết đến mùng 4.

- Thực phẩm, mâm cỗ: 11.200.000 đồng

- Quà biếu, lì xì: 9.500.000 đồng

- Đi chơi, cà phê, ăn ngoài: 4.300.000 đồng

- Mua sắm phát sinh: 3.800.000 đồng

Tổng cộng: 28.800.000 đồng

Kế hoạch ban đầu của tôi là giữ trong khoảng 22 triệu. Như vậy, chỉ sau 5 ngày, tôi đã vượt gần 7 triệu đồng.

Con số này không quá "khủng", nhưng điều đáng nói là nó đang ăn vào phần ngân sách 3 tháng đầu năm.

Vì sao 5 ngày có thể ảnh hưởng 3 tháng?

Thu nhập gia đình tôi khoảng 35 triệu/tháng. Sau khi trừ chi phí cố định (nhà cửa, học phí, điện nước, ăn uống cơ bản) còn khoảng 10–12 triệu để linh hoạt và tích lũy.

Khi chi Tết vượt kế hoạch 7 triệu, điều đó đồng nghĩa:

- Tháng Giêng phải siết lại mạnh hơn.

- Tháng Hai khó tích lũy.

- Tháng Ba có thể phải bù nếu phát sinh thêm.

Nói cách khác, một quyết định "thoải mái đầu năm" có thể kéo theo áp lực dây chuyền.

Điều tôi làm ngay trong mùng 5

Thay vì tự trách mình tiêu nhiều, tôi chọn điều chỉnh.

1. Khóa chi tiêu linh hoạt trong 14 ngày

Từ mùng 6 đến hết rằm, tôi đặt nguyên tắc:

- Không mua sắm không cần thiết.

- Không đặt hàng online theo cảm xúc.

- Giảm ăn ngoài xuống tối đa 2 lần/tuần.

Chỉ riêng việc này có thể tiết kiệm khoảng 4–5 triệu đồng.

2. Dời các khoản mua lớn sang quý II

Tôi từng định đổi điện thoại trong tháng này. Sau khi nhìn lại tài khoản, tôi quyết định dời kế hoạch thêm 2–3 tháng.

Tết là thời điểm dễ "lấy hên bằng cách tiêu tiền". Nhưng tài chính không vận hành theo cảm xúc.

3. Giữ lại một "vùng an toàn"

Tôi tách riêng 10 triệu đồng làm quỹ đệm cho tháng Giêng, không được đụng tới trừ trường hợp khẩn cấp.

Cảm giác có một lớp đệm giúp tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.

Bảng điều chỉnh 3 tháng sau Tết

Hạng mụcTrước khi điều chỉnhSau khi điều chỉnh
Chi tiêu linh hoạt/tháng12.000.0007.000.000
Mua sắm lớn8.000.000Hoãn lại
Tích lũy/tháng5.000.0008.000.000

Nhờ siết lại ngay từ mùng 5, tôi có thể bù phần vượt chi trong khoảng 2 tháng, thay vì để nó kéo dài đến giữa năm.

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

