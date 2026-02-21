Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa khôi bóng chuyền Việt Hương khoe nhan sắc “gái một con” xinh đẹp trong biệt thự lộng lẫy nhà chồng "trâm anh thế phiệt"

21-02-2026 - 11:24 AM | Lifestyle

Phụ công Trần Việt Hương khiến người hâm mộ trầm trồ khi hé lộ không gian đón Tết cực kỳ sang trọng và bề thế bên gia đình nhà chồng.

Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ dịp Xuân Bính Ngọ 2026, "hot girl" bóng chuyền Trần Việt Hương xuất hiện dịu dàng trong tà áo dài hồng truyền thống. Dù mới sinh con chưa lâu, Việt Hương đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thanh mảnh và thần thái rạng rỡ, chuẩn phong cách "gái một con trông mòn con mắt".

Đáng chú ý, bối cảnh tấm hình được chụp tại căn biệt thự của gia đình chồng cô tại Sơn La. Không gian sống được thiết kế chạm khắc cầu kỳ, hệ thống đèn chùm lộng lẫy và các chi tiết mạ vàng tinh xảo, toát lên vẻ thượng lưu và ấm cúng. Trong khung hình, ông xã Vương Anh bế con gái đầu lòng đầy khéo léo bên cạnh vợ, hé lộ cuộc sống gia đình viên mãn.

Hoa khôi bóng chuyền Việt Hương khoe nhan sắc “gái một con” xinh đẹp trong biệt thự lộng lẫy nhà chồng "trâm anh thế phiệt" - Ảnh 1.

Cuộc sống gia đình nhỏ viên mãn của Việt Hương

Hoa khôi bóng chuyền Việt Hương khoe nhan sắc “gái một con” xinh đẹp trong biệt thự lộng lẫy nhà chồng "trâm anh thế phiệt" - Ảnh 2.

Cô nàng đã tạm nghỉ bóng chuyền để tập trung cho cuộc sống hôn nhân

Hoa khôi bóng chuyền Việt Hương khoe nhan sắc “gái một con” xinh đẹp trong biệt thự lộng lẫy nhà chồng "trâm anh thế phiệt" - Ảnh 3.

Việt Hương mới sinh nhưng đã lấy lại vóc dáng

Được biết, con gái đầu lòng của Việt Hương có tên thân mật là bé Sữa, chào đời vào khoảng giữa tháng 1/2026. Em bé là "món quà" vô giá và ý nghĩa nhất đối với gia đình nhỏ của cô trong dịp xuân này. Trước đó, vào cuối tháng 9/2024, Việt Hương đã lên xe hoa cùng ông xã Vương Anh – cựu học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân sở hữu ngoại hình điển trai như "soái ca".

Trần Việt Hương từ lâu đã là cái tên không còn xa lạ với giới chuyên môn và người hâm mộ. Không chỉ sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78 cùng khả năng bám chắn, cắt bóng quyết liệt trên lưới, cô còn được mệnh danh là "phụ công đẹp nhất Việt Nam". Nhan sắc trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ của cô gái đất Tổ từng nhiều lần khiến truyền thông khu vực, đặc biệt là các tờ báo thể thao Thái Lan, phải tốn nhiều giấy mực để ca ngợi, ví cô như một "thiên thần".

Ảnh: FBNV

Nam diễn viên sở hữu biệt thự nghìn mét vuông nói thẳng 1 điều về Hoài Linh

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi Thung Ui (Ninh Bình) đu trend "cổ trang": Bỏ túi ngay 5 lưu ý thực tế này kẻo rước bực vào người!

Đi Thung Ui (Ninh Bình) đu trend "cổ trang": Bỏ túi ngay 5 lưu ý thực tế này kẻo rước bực vào người! Nổi bật

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh chuẩn tiểu thư "sinh ra ở vạch đích", check-in cực đáng yêu trước biệt thự trăm tỷ nhà bầu Hiển

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh chuẩn tiểu thư "sinh ra ở vạch đích", check-in cực đáng yêu trước biệt thự trăm tỷ nhà bầu Hiển Nổi bật

Không mua nhà trung tâm, gia đình trẻ dồn tiền cải tạo nhà ngoại ô, tăng giá trị sống lẫn tài sản sau 2 năm

Không mua nhà trung tâm, gia đình trẻ dồn tiền cải tạo nhà ngoại ô, tăng giá trị sống lẫn tài sản sau 2 năm

10:50 , 21/02/2026
Shark Minh bị tấn công

Shark Minh bị tấn công

10:22 , 21/02/2026
Nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam lại bội thu Tết này

Nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam lại bội thu Tết này

09:19 , 21/02/2026
Lâm Đồng đón gần 1 triệu du khách dịp Tết Nguyên đán, doanh thu 1.800 tỉ đồng

Lâm Đồng đón gần 1 triệu du khách dịp Tết Nguyên đán, doanh thu 1.800 tỉ đồng

08:43 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên