Hoa khôi bóng chuyền Việt Hương khoe nhan sắc “gái một con” xinh đẹp trong biệt thự lộng lẫy nhà chồng "trâm anh thế phiệt"
Phụ công Trần Việt Hương khiến người hâm mộ trầm trồ khi hé lộ không gian đón Tết cực kỳ sang trọng và bề thế bên gia đình nhà chồng.
Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ dịp Xuân Bính Ngọ 2026, "hot girl" bóng chuyền Trần Việt Hương xuất hiện dịu dàng trong tà áo dài hồng truyền thống. Dù mới sinh con chưa lâu, Việt Hương đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thanh mảnh và thần thái rạng rỡ, chuẩn phong cách "gái một con trông mòn con mắt".
Đáng chú ý, bối cảnh tấm hình được chụp tại căn biệt thự của gia đình chồng cô tại Sơn La. Không gian sống được thiết kế chạm khắc cầu kỳ, hệ thống đèn chùm lộng lẫy và các chi tiết mạ vàng tinh xảo, toát lên vẻ thượng lưu và ấm cúng. Trong khung hình, ông xã Vương Anh bế con gái đầu lòng đầy khéo léo bên cạnh vợ, hé lộ cuộc sống gia đình viên mãn.
Được biết, con gái đầu lòng của Việt Hương có tên thân mật là bé Sữa, chào đời vào khoảng giữa tháng 1/2026. Em bé là "món quà" vô giá và ý nghĩa nhất đối với gia đình nhỏ của cô trong dịp xuân này. Trước đó, vào cuối tháng 9/2024, Việt Hương đã lên xe hoa cùng ông xã Vương Anh – cựu học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân sở hữu ngoại hình điển trai như "soái ca".
Trần Việt Hương từ lâu đã là cái tên không còn xa lạ với giới chuyên môn và người hâm mộ. Không chỉ sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78 cùng khả năng bám chắn, cắt bóng quyết liệt trên lưới, cô còn được mệnh danh là "phụ công đẹp nhất Việt Nam". Nhan sắc trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ của cô gái đất Tổ từng nhiều lần khiến truyền thông khu vực, đặc biệt là các tờ báo thể thao Thái Lan, phải tốn nhiều giấy mực để ca ngợi, ví cô như một "thiên thần".
