Nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam lại bội thu Tết này

Nhắc đến mùa Tết những năm gần đây, khán giả gần như đã quen với cái tên Bùi Công Nam. Dịp Tết năm nay tiếp tục chứng kiến một mùa “bội thu” của nam nhạc sĩ khi loạt ca khúc anh chắp bút và thể hiện phủ sóng dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, Tết Nhà Là Vô Giá trở thành một trong những bản nhạc xuân viral mạnh mẽ trên TikTok, được sử dụng trong hàng nghìn video chia sẻ khoảnh khắc sum vầy cuối năm.

Phát hành vào đầu tháng 12/2024, Tết Nhà Là Vô Giá mở màn cho mùa nhạc Tết với màu sắc pop ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Ca khúc nằm trong chiến dịch kết hợp cùng nhãn hàng, nhưng vượt khỏi khuôn khổ quảng bá thông thường để trở thành một bản nhạc chạm đến trái tim người nghe. Giai điệu mộc mạc, ca từ giản dị kể câu chuyện của những người con xa quê tất bật mưu sinh, để rồi nhận ra điều quý giá nhất mỗi dịp Tết đến không phải vật chất đủ đầy mà chính là khoảnh khắc trở về nhà, quây quần bên gia đình.

Thông điệp “Tết nhà là vô giá” được thể hiện xuyên suốt qua hình ảnh đoàn viên, bữa cơm ấm cúng và những cái ôm giản dị. Ngay khi ra mắt, MV nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn nhờ nội dung giàu cảm xúc, dễ chạm đến tâm lý chung của người trẻ xa quê. Thành công của ca khúc tiếp tục củng cố vị thế của Bùi Công Nam như một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc Tết.

Không phải ngẫu nhiên Bùi Công Nam được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Tết” của thế hệ mới. Từ Tết Này Con Sẽ Về, Tết Ổn Rồi, Cái Tết Giàu đến Tết Nhà Là Vô Giá , Bùi Công Nam dần xây dựng “thương hiệu” nhạc Xuân mang đậm chất tự sự, đời thường nhưng vẫn đủ mới mẻ để tạo hiệu ứng lan tỏa. Trước đó, anh từng được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình Sing My Song với ca khúc Chí Phèo - bước đệm giúp tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng.

Đặc biệt, độ nhận diện của Bùi Công Nam tăng mạnh sau khi góp mặt trong chương trình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại đây, anh cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng: có thể sáng tác, hát live ổn định và sở hữu màu sắc sân khấu riêng biệt. Sự xuất hiện trong chương trình giúp anh tiếp cận thêm lượng khán giả trẻ, đồng thời khẳng định thực lực không chỉ ở phòng thu mà còn trên các sân khấu lớn.

Mới đây, Bùi Công Nam tiếp tục “ghi điểm” khi bất ngờ tạo trend Valentine với ca khúc I Love You . Không quảng bá rầm rộ khi ra mắt ngày 1/2, nhưng sát thềm 14/2, bài hát bất ngờ bứt tốc và trở thành âm thanh viral trên TikTok. Khác với các trào lưu nhảy cover thiên về chuyển động cơ thể, trend I Love You tập trung vào ngôn ngữ ký hiệu với phần handsign dựa trên câu hát “I love you” lặp lại trong điệp khúc. Sự nhẹ nhàng của giai điệu khiến người xem dễ “đánh lừa” bởi cảm giác đơn giản, nhưng lại tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Hàng loạt nghệ sĩ và TikToker đình đám nhanh chóng nhập cuộc, từ vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú, Quốc Thiên, Ngọc Thanh Tâm đến Tăng Phúc, BB Trần, Ninh Dương Story hay nhóm UPRIZE.

Trước đó, Bùi Công Nam còn góp mặt tại WeChoice Awards 2025 và tham gia album của chương trình mang tên Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam . Trong dự án quy tụ hàng chục nghệ sĩ Vpop này, anh đảm nhận phần thể hiện ca khúc chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam , đồng thời góp giọng trong Hoa Ban Nhỏ Bé . Ở cả hai sản phẩm, Bùi Công Nam tiếp tục phát huy thế mạnh tự sự, lối hát ấm áp và giàu cảm xúc quen thuộc, góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc mang tinh thần nhân văn, lan tỏa niềm tự hào và năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Hiện tại, Bùi Công Nam được xem là một trong những gương mặt nổi bật của Vbiz. Nam ca sĩ chinh phục khán giả không chỉ bằng những sáng tác giàu cảm xúc hay chất giọng ấm áp, dễ nghe, mà còn bởi hình ảnh một nghệ sĩ gần gũi, thân thiện và chân thành. Chính sự mộc mạc trong âm nhạc lẫn đời thường đã giúp Bùi Công Nam xây dựng được tình cảm bền vững nơi công chúng, trở thành cái tên được yêu mến mỗi khi xuất hiện trên sân khấu hay trong các dự án âm nhạc lớn.