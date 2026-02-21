Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lâm Đồng đón gần 1 triệu du khách dịp Tết Nguyên đán, doanh thu 1.800 tỉ đồng

21-02-2026 - 08:43 AM | Lifestyle

Dịp Tết Nguyên đán 2026, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 910.000 lượt du khách, tập trung chủ yếu từ mùng 2 đến mùng 4 Tết.

Ngày 20-2, thông tin từ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, địa phương đón khoảng 910.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 29% so với dịp Tết Nguyên đán 2025. Trong đó, du khách quốc tế đạt khoảng 60.000 lượt.

Lâm Đồng đón gần 1 triệu du khách dịp Tết Nguyên đán, doanh thu 1.800 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đoàn du khách Hàn Quốc du xuân Đà Lạt vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.

Du khách đến Lâm Đồng tập trung chủ yếu từ ngày 18 đến 20-2 (nhằm mùng 2 đến 4 Tết). Tính chung, công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 75% - 80%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao đạt công suất từ 85% - 95%, các loại hình khác công suất đạt khoảng 65% - 75%.

Theo Sở, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Lâm Đồng đón gần 1 triệu du khách dịp Tết Nguyên đán, doanh thu 1.800 tỉ đồng - Ảnh 2.

Đà Lạt thu hút 910 ngàn lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Giá cả dịch vụ du lịch, nhất là giá phòng lưu trú, cơ bản ổn định, không xảy ra biến động lớn. Các cơ sở kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách gây bức xúc dư luận.

18 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 19 điểm vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Xếp hàng ăn phở, uống cà phê 'giải ngấy' ngày Tết

Theo Trường Nguyên

NLĐ

