Bị vợ ruồng bỏ, bố đơn thân nghèo khổ tất tay cho "canh bạc" ngoạn mục, lột xác thành ông trùm tỷ đô

Đó là một phần câu chuyện của John Paul DeJoria - tỷ phú tự thân vươn lên từ tuổi thơ cơ cực và những bất hạnh cuộc đời thời trai trẻ.

Tỷ phú John Paul DeJoria. Ảnh: Rich Polk/Getty Images

John Paul DeJoria là người đồng sáng lập của 2 công ty tỷ đô: John Paul Mitchell Hair Systems (thương hiệu chăm sóc tóc) và Patrón Spirits Co. (thương hiệu rượu tequila cao cấp). Ông hiện sở hữu khối tài sản 3 tỷ USD theo cập nhật mới nhất ngày 4/3/2026 của Forbes.

Đầu năm 2026, John Paul DeJoria đã có buổi chia sẻ chân tình với nhân vật cấp cao ở Goldman Sachs về cách tuổi thơ đã ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo của ông.

"Một trong những cảm giác sảng khoái nhất trên đời là được cho đi mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại" John Paul DeJoria - người đàn ông biến 700 đô la thành thương hiệu tỷ đô.

Dưới đáy vực thẳm xã hội

Cuộc đời tỷ phú Mỹ John Paul DeJoria là một trong những câu chuyện thành công truyền cảm hứng nhất thế giới. Từ kẻ vô gia cư hai lần, ông đã vươn lên xây dựng hai đế chế tỷ đô. Nhưng điều khiến ông nổi bật không chỉ là tiền bạc, mà còn là triết lý sống sâu sắc: Thất bại không định nghĩa bạn là ai.

Triết lý này đã đồng hành cùng ông qua mọi thăng trầm. DeJoria luôn nhấn mạnh rằng thất bại hay nghèo khó chỉ là tạm thời, không phải bản chất con người. "Người thành công làm những việc mà người không thành công không muốn làm". Và quan trọng hơn, ông tin rằng "Thành công không được chia sẻ thì cũng chỉ là thất bại". Đó là lý do ông cam kết cho đi phần lớn tài sản của mình để hỗ trợ người vô gia cư, bảo vệ môi trường và giúp đỡ cộng đồng.

Hành trình của John Paul DeJoria không chỉ khởi đầu từ con số 0, mà từ một con số âm sâu thẳm, chạm đến tận đáy vực của sự tuyệt vọng.

Sinh ra trong gia đình nhập cư nghèo khó ở Los Angeles, ông lớn lên với mẹ đơn thân. Trong thế giới cơ cực của John Paul DeJoria, lời dạy bảo năm nào của mẹ đã có tác động rất lớn đến cuộc đời ông sau này. Bà từng nói với ông:

"Chúng ta chỉ còn 27 cent, nhưng có thức ăn trong tủ lạnh, có vườn nhỏ sau nhà, và chúng ta hạnh phúc – vậy là chúng ta giàu có".

Lời dạy ấy khắc sâu vào tâm trí ông về việc trân trọng những gì mình có và luôn biết ơn. Thế rồi...

Bi kịch ập đến ở thời trai trẻ . Ở tuổi 22, vợ bỏ đi, cuỗm hết tài sản và để lại ông một mình với cậu con trai 2 tuổi. Không nhà, không tiền, hai cha con trở thành người vô gia cư, phải ngủ trong nhà vệ sinh công cộng, nhặt ve chai để sống qua ngày.

Ông bố độc thân khi ấy làm đủ nghề thấp kém trong mắt xã hội, từ gác cổng, bán sách dạo, dọn nhà vệ sinh... và bị sa thải vô số lần. Đến năm 26 tuổi, ông lại rơi vào cảnh vô gia cư lần thứ hai.

"Lì đòn" với đời

Năm 1980, ở tuổi 36, DeJoria quyết định đặt cược "canh bạc cuối cùng". Cùng người bạn Paul Mitchell, ông gom góp được đúng 700 USD để thành lập John Paul Mitchell Systems – công ty chăm sóc tóc. Số vốn ít ỏi đến mức họ không đủ tiền in bao bì màu, nên logo đen trắng huyền thoại ra đời chỉ vì... không có lựa chọn khác. DeJoria tự mình gõ cửa từng salon tóc, đối mặt hàng trăm lời từ chối, cửa đóng sầm trước mặt.

Nhưng ông không bỏ cuộc. Ông kiên trì, tin rằng sản phẩm chất lượng cao và sự bền bỉ sẽ thắng thế. Dần dần, John Paul Mitchell Hair Systems chiếm được lòng tin nhờ chất lượng vượt trội và cách tiếp cận "lì đòn" của DeJoria.

Từ công ty khởi nghiệp 700 USD, John Paul Mitchell Hair Systems trở thành đế chế tỷ đô trong ngành làm đẹp, hiện diện toàn cầu.

Chưa dừng lại, DeJoria tiếp tục chinh phục Patrón Tequila – biến một loại rượu bình dân thành thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới. Năm 2018, ông bán Patrón cho công ty Bacardi với giá 5,1 tỷ USD, khẳng định tài năng kinh doanh thiên bẩm dù chỉ học hết trung học.

DeJoria chia sẻ với nhân vật cấp cao ở Goldman Sachs đầu năm 2026. Ảnh: Goldman Sachs

Hôm nay, John Paul DeJoria – với mái tóc đuôi gà đặc trưng, nụ cười rạng rỡ – là biểu tượng của sự kiên cường và truyền cảm hứng. Từ kẻ vô gia cư ngủ trong xe hơi đến tỷ phú thay đổi hàng triệu cuộc đời, ông chứng minh rằng thất bại không định nghĩa bạn là ai – chính cách bạn đứng dậy, kiên trì và chia sẻ mới định hình con người bạn.

Mặc dù đế chế kinh doanh của DeJoria còn có dòng sản phẩm chăm sóc thú cưng John Paul Pet và hãng kim hoàn DeJoria Diamonds, nhưng hoạt động từ thiện vẫn là trọng tâm chính. Bởi trong suốt hành trình vươn lên thành tỷ phú đô la, triết lý của John Paul DeJoria luôn rõ ràng và nhất quán:

Cho đi là niềm hạnh phúc lớn nhất: "Một trong những cảm giác sảng khoái nhất trên đời là được cho đi mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại".

Luôn chuẩn bị cho sự từ chối: Hãy sẵn sàng bị từ chối nhiều lần, vì nó không làm tổn thương nếu bạn đã chuẩn bị tâm lý và học hỏi từ đó.

Làm sản phẩm tốt nhất có thể: Tập trung vào chất lượng vượt trội và xây dựng "kinh doanh lặp lại" (reorder business), nghĩa là khách hàng sẽ quay lại mua tiếp chứ không chỉ bán được một lần rồi thôi.

Làm điều tốt chính là tốt cho kinh doanh: Làm việc tốt thì tốt cho bạn – và tốt cho cả doanh nghiệp của bạn. Ông tin rằng doanh nghiệp không chỉ nên nghĩ đến lợi nhuận trước mắt, mà phải hướng tới việc giúp đỡ người khác và bảo vệ hành tinh.