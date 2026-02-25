Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Trung Quốc mất 1,1 tỷ USD để ly dị thanh mai trúc mã

25-02-2026 - 09:37 AM | Tài chính quốc tế

Để ly dị người vợ 20 năm vốn là thanh mai trúc mã, tỷ phú công nghệ Chu Á Huy phải từ bỏ 26% cổ phần công ty, đây được xem là vụ ly hôn đắt giá nhất Trung Quốc.

Năm 2016, dư luận Trung Quốc chấn động trước một vụ ly hôn chưa từng có tiền lệ. Nhân vật chính là tỷ phú công nghệ Chu Á Huy. Ông chấp nhận chuyển khối tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ USD để hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Đến nay, đây vẫn là vụ ly hôn công khai đắt giá nhất Trung Quốc.

Ông chủ của ứng dụng hẹn hò nổi tiếng

Chu Á Huy sinh năm 1977 tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa , một trong những trường danh tiếng nhất Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, ông không chọn con đường làm việc ổn định mà quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực Internet và công nghệ, vốn còn rất mới mẻ vào thời điểm đó.

Năm 2008, Chu Á Huy sáng lập công ty Kunlun Tech. Ban đầu, công ty tập trung phát triển và phát hành trò chơi trực tuyến, mảng kinh doanh đang tăng trưởng nhanh tại Trung Quốc. Kunlun Tech sớm thu hút được lượng lớn người dùng và tạo ra nguồn doanh thu ổn định.

Tỷ phú Trung Quốc mất 1,1 tỷ USD để ly dị thanh mai trúc mã- Ảnh 1.

Tỷ phú Chu Á Huy nổi tiếng toàn cầu nhờ thương vụ mua cổ phần của ứng dụng hẹn hò Grindr. (Ảnh: SCMP)

Sau giai đoạn đầu thành công, Chu Á Huy mở rộng chiến lược ra thị trường quốc tế. Kunlun Tech đầu tư và mua lại nhiều công ty công nghệ ở nước ngoài. Năm 2016, doanh nghiệp này mua cổ phần, giành quyền điều hành ứng dụng hẹn hò Grindr tại Mỹ. Thương vụ này giúp tên tuổi của Chu Á Huy được biết đến rộng rãi trên thị trường toàn cầu.

Cùng với sự tăng trưởng của Kunlun Tech, tài sản cá nhân của Chu Á Huy tăng nhanh. Ông liên tục xuất hiện trong danh sách tỷ phú Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố. Trước thời điểm ly hôn, tổng tài sản của vợ chồng ông được ước tính khoảng 3,5 tỷ USD. Chu Á Huy được xem là một trong những tỷ phú công nghệ trẻ và kín tiếng nhất Trung Quốc.

Vụ ly hôn đắt giá nhất Trung Quốc

Vợ cũ của Chu Á Huy là Lý Quỳnh. Hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ, là bạn học cùng trường. Mối quan hệ kéo dài từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành. Vì vậy, cuộc hôn nhân này thường được gọi là mối tình “thanh mai trúc mã”.

Sau nhiều năm chung sống, hai người quyết định ly hôn vào năm 2016. Thông tin về nguyên nhân chia tay không được công bố chi tiết. Tuy nhiên, việc phân chia tài sản nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới tài chính và truyền thông.

Theo thông báo chính thức của Kunlun Tech gửi Sở giao dịch chứng khoán Trung Quốc, Chu Á Huy đồng ý chuyển 278 triệu cổ phiếu của công ty cho Lý Quỳnh. Số cổ phiếu này chiếm khoảng 26% cổ phần Kunlun Tech. Giá trị thị trường tại thời điểm đó vào tương đương 1,1 tỷ USD.

Tỷ phú Trung Quốc mất 1,1 tỷ USD để ly dị thanh mai trúc mã- Ảnh 2.

Bức ảnh cưới hiếm hoi của vị tỷ phú được công bố. (Ảnh: QZ)

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Chu Á Huy vẫn nắm giữ hơn 34% cổ phần và tiếp tục giữ quyền kiểm soát doanh nghiệp. Phía công ty khẳng định vụ ly hôn không ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh hằng ngày.

Truyền thông Trung Quốc gọi đây là vụ ly hôn đắt giá nhất lịch sử. Trước đó, chưa từng có vụ ly hôn nào tại Trung Quốc ghi nhận mức phân chia tài sản vượt mốc 1 tỷ USD. Sự kiện này cũng khiến các nhà đầu tư chứng khoán bàn tán sôi nổi.

Cổ phiếu Kunlun Tech có thời điểm biến động mạnh sau khi thông tin được công bố. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng ổn định. Giới đầu tư đánh giá đây là vấn đề cá nhân, không làm thay đổi nền tảng hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi nhận cổ phần, Lý Quỳnh trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc. Bà không tham gia điều hành Kunlun Tech nhưng nắm giữ khối tài sản rất lớn thông qua cổ phiếu.

Vụ ly hôn của Chu Á Huy diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ly hôn tại Trung Quốc gia tăng. Nhiều chuyên gia xã hội cho rằng áp lực công việc, sự chênh lệch tài sản và thay đổi quan niệm về hôn nhân là những nguyên nhân phổ biến.

Đối với giới doanh nhân, câu chuyện này được xem là một lời nhắc nhở rõ ràng. Khi tài sản gắn liền với cổ phiếu và doanh nghiệp niêm yết, các quyết định cá nhân có thể tạo ra tác động lớn về tài chính. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng vụ ly hôn giữa Chu Á Huy và Lý Quỳnh vẫn thường được nhắc lại.

Hàn Quốc: Người đàn ông phóng hoả tàu điện ngầm sau ly hôn, 160 nạn nhân được xác định

Theo Hoàng Hà/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thống đốc Waller tiết lộ yếu tố khiến Fed có thể cắt giảm lãi suất tháng 3, thị trường dự đoán 96% khả năng không đổi

Thống đốc Waller tiết lộ yếu tố khiến Fed có thể cắt giảm lãi suất tháng 3, thị trường dự đoán 96% khả năng không đổi Nổi bật

Quay lưng với khí đốt Nga, EU chuyển sang mua hàng chục tỷ mét khối từ nước láng giềng của Moscow, tuyên bố đây là đối tác quan trọng và chiến lược

Quay lưng với khí đốt Nga, EU chuyển sang mua hàng chục tỷ mét khối từ nước láng giềng của Moscow, tuyên bố đây là đối tác quan trọng và chiến lược Nổi bật

EU phê duyệt khoản vay hơn 100 tỉ USD cho Ukraine

EU phê duyệt khoản vay hơn 100 tỉ USD cho Ukraine

09:36 , 25/02/2026
Quốc gia vượt xa Nhật Bản về số 'kỳ lân' khởi nghiệp, mỗi năm trung bình có 45 startup trên 1 tỷ USD

Quốc gia vượt xa Nhật Bản về số 'kỳ lân' khởi nghiệp, mỗi năm trung bình có 45 startup trên 1 tỷ USD

09:15 , 25/02/2026
Âm thầm dưới đáy biển, Trung Quốc làm điều liên quan 1,4 triệu người: Chuyện gì đã xảy ra?

Âm thầm dưới đáy biển, Trung Quốc làm điều liên quan 1,4 triệu người: Chuyện gì đã xảy ra?

08:35 , 25/02/2026
Nền kinh tế vừa soán ngôi Nhật Bản đang cứu Nga 'một bàn thua' giữa cuộc xung đột với Ukraine

Nền kinh tế vừa soán ngôi Nhật Bản đang cứu Nga 'một bàn thua' giữa cuộc xung đột với Ukraine

08:29 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên