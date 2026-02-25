Nền kinh tế vừa soán ngôi Nhật Bản đang cứu Nga 'một bàn thua' giữa cuộc xung đột với Ukraine

Nga đang ngày càng phụ thuộc vào lao động nhập cư, đặc biệt là từ các nước thuộc khu vực Nam bán cầu như Ấn Độ, để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Nga, năm 2025, nước này đã cấp khoảng 240.000 giấy phép lao động cho người nước ngoài, tăng 150% so với năm 2021 - trước khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ấn Độ là nguồn cung cấp lao động lớn thứ 2 cho Nga (sau Trung Quốc) với 56.000 giấy phép được cấp, tăng gấp 10 lần so với năm 2021. Bangladesh và Sri Lanka mỗi nước chưa tới 10.000 giấy phép, nhưng con số này đã tăng lần lượt khoảng 400 lần và gần 7 lần so với năm 2021.

Tháng 12/2025, Nga và Ấn Độ đã nhất trí đơn giản hóa các thủ tục cho lao động thời vụ. Moscow dự định tiếp nhận hơn 70.000 lao động Ấn Độ mỗi năm.

Các công ty tuyển dụng nhân lực Ấn Độ đang tuyển dụng nhiều vị trí tại các công ty Nga, từ thợ sửa ô tô, kỹ sư công nghệ thông tin đến công nhân nông trại, tại Moscow và các thành phố nhỏ hơn.

Công ty Ambe International của Ấn Độ bắt đầu kết nối người lao động với việc làm ở Nga từ năm ngoái và dự đoán nhu cầu từ các doanh nghiệp Nga sẽ tiếp tục tăng. Một đại diện của công ty cho biết, nhiều công ty Nga nhận thấy nguồn nhân lực trẻ của Ấn Độ rất dễ thích nghi và chi phí lao động rất cạnh tranh.

Theo hãng tin Fontanka của Nga, nhiều lao động nhập cư từ Ấn Độ làm công việc dọn dẹp đường phố và dọn tuyết tại thành phố lớn St. Petersburg. Những công nhân này được trả gần 100.000 rúp (34 triệu VNĐ) mỗi tháng, cung cấp chỗ ở và ăn uống, và có thể tham gia các lớp học tiếng Nga.

Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Tỷ lệ thất nghiệp của Nga đã giảm từ hơn 4% trước cuộc xung đột Ukraine xuống mức thấp kỷ lục 2,2% khi quân đội điều động thêm lính tham gia chiến sự.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Nga từ 2021-2025. Nguồn: Cục thống kê Nga.

Theo hãng thông tấn Tass của Nga, Bộ trưởng Lao động và An ninh Xã hội Nga, Anton Kotyakov, cho biết hồi tháng 12 rằng đất nước cần thêm 1,7 triệu lao động mỗi năm.

Một nhà ngoại giao Ấn Độ giấu tên nói với hãng tin DW (Đức) rằng thỏa thuận lao động cũng có lợi cho Ấn Độ. “Nga cần lao động, Ấn Độ cần xuất khẩu người thất nghiệp”, người này giải thích.

Rajan Kumar, một chuyên gia về Nga tại Đại học Jawaharlal Nehru ở Delhi, cho rằng Nga có thể sẽ trả lương cho người lao động nhập cư bằng đồng rupee Ấn Độ – loại tiền mà nước này kiếm được từ buôn bán dầu mỏ. Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Nga lên tới khoảng 70 tỷ USD, nhưng Nga chỉ mua hàng hóa trị giá 5 tỷ USD từ Ấn Độ. Năm ngoái, Nga tuyên bố 90% giao thương giữa 2 nước sử dụng đồng nội tệ. Điều này có nghĩa là tiền rupee đang tích lũy ở Nga, và Moscow sẽ muốn sử dụng chúng một cách hiệu quả, Kumar giải thích.

Tuy nhiên, việc Nga tuyển dụng lao động nước ngoài đã làm dấy lên nhiều lo ngại, trong đó có những cáo buộc từ các quốc gia châu Á và châu Phi cho rằng nhiều người lao động đã bị lừa đưa ra tiền tuyến dưới vỏ bọc đào tạo nghề.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hồi tháng 12 cho biết đã xác nhận 202 công dân Ấn Độ được chiêu mộ vào quân đội Nga. Hầu hết đã được xuất ngũ, nhưng 26 người thiệt mạng và 7 người mất tích, bộ này cho biết thêm.

Tham khảo Nikkei Asia﻿