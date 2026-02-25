Giá trị đồng won đang dần phục hồi

Theo dữ liệu từ Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) và Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) công bố ngày 24/2, chỉ số tỷ giá hối đoái thực tế (REER) của Hàn Quốc đạt 86,86 trong tháng 1/2026.

Thống kê cho biết chỉ số REER đã giảm liên tục trong 6 tháng, từ 92,48 vào tháng 6/2025 xuống 86,36 vào tháng 12/2025, đánh dấu mức thấp nhất trong 16 năm kể từ mức 85,47 của tháng 4/2009 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chỉ số REER của Hàn Quốc trong lịch sử cũng từng chạm mức thấp 68,1 trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và 78,7 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Gần đây, chỉ số này đã dao động trên mức 100 từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021 và tiếp tục dao động quanh mức 90.

Đồng USD tiếp tục mạnh lên trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi đồng yen của Nhật Bản và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đồng loạt suy yếu, dẫn đến sự mất giá của đồng won. Theo đó, chỉ số REER đã giảm xuống dưới 95 trong nửa cuối năm 2024, sau đó lao dốc xuống 90 vào tháng 12 sau cuộc khủng hoảng thiết quân luật tại Hàn Quốc và duy trì ở mức tương tự cho đến tháng 9/2025.

Tỷ giá hối đoái thực tế (REER) là tỷ giá cho thấy sức mua của đồng tiền một quốc gia so với đồng tiền nước ngoài. Đây là phương pháp đánh giá tỷ giá tương đối. Giá trị trên 100 được coi là định giá quá cao so với năm cơ sở, trong khi giá trị dưới 100 được coi là định giá thấp. Điều này cho thấy sức mua của đồng won Hàn Quốc trong thương mại quốc tế và do đó giá trị thực của nó thấp hơn đáng kể so với các quốc gia khác.

Tỷ giá won/USD, từng chịu áp lực tăng mạnh do đồng yen suy yếu, gần đây đã có dấu hiệu hồi phục trở lại và tỷ giá hối đoái won/USD có lúc đã giảm xuống mức 1.430 won/1 USD.

Thống đốc BoK Lee Chang-yong trong phát biểu tại phiên họp toàn thể của Ủy ban kế hoạch kinh tế và tài chính Quốc hội nhấn mạnh rằng tỷ giá hối đoái đã được cải thiện; đồng thời cho rằng mức hoán đổi 1.480 won/1 USD ở thời điểm cuối năm 2025 là quá cao và chưa phản ánh đúng thực lực của nền kinh tế Hàn Quốc.

Theo BoK, năm 2026, tỷ giá hối đoái đã có chuyển biến đáng kể, do các yếu tố cung cầu. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng phức tạp bởi những yếu tố như điều kiện cung cầu ngoại hối trong tương lai, đường lối chính sách tiền tệ của Mỹ và sự biến động của đồng USD và đồng yen, các yếu tố rủi ro từ trong và ngoài nước, dòng vốn đầu tư và những công cụ quản lý chính sách của các nước.