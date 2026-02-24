Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người Nhật cuối cùng cũng đi đến ngày này

24-02-2026 - 21:44 PM | Tài chính quốc tế

Nhật Bản đang dần thoát khỏi một hình ảnh văn hóa quen thuộc của mình.

Danh tiếng của Nhật Bản như một quốc gia nơi người lao động phải làm việc với số giờ cực kỳ căng thẳng có thể sẽ phải được đánh giá lại, theo các số liệu thống kê chính thức gần đây. Thống kê mới cho thấy công nhân Nhật Bản hiện nay làm việc ít giờ hơn trung bình so với người Mỹ, người Canada và người Ý.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, những con số này cho thấy nỗ lực của chính phủ trong việc hạn chế hiện tượng karoshi , hay còn gọi là tử vong do làm việc quá sức, đã đem lại kết quả. Tuy nhiên, các nhà phân tích và nhân viên cũng cảnh báo rằng số liệu này có thể không thể so sánh trực tiếp với số liệu từ các quốc gia khác.

Người Nhật cuối cùng cũng đi đến ngày này- Ảnh 1.

Người Nhật lâu nay nổi tiếng với văn hóa làm việc nhiều giờ nhưng có thể tương lai sẽ không như vậy nữa.

Theo số liệu được Văn phòng Nội các công bố vào tháng trước, trung bình một công nhân Nhật Bản đã làm việc 1.654,2 giờ trong năm tài chính 2024, kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Con số này đã giảm 17,7 giờ so với năm trước và đánh dấu năm giảm thứ hai liên tiếp.

Mức này cũng thấp hơn nhiều so với con số 2.121 giờ được ghi nhận vào năm 1980, thời điểm đỉnh cao của bong bóng kinh tế Nhật Bản.

Để so sánh, người Mỹ làm việc trung bình 1.796 giờ trong năm tài chính 2024, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Người Hàn Quốc đạt mức trung bình 1.865 giờ, người Canada là 1.697 giờ và người Ý là 1.709 giờ.

Nhật Bản vẫn còn một chặng đường dài phía trước để bắt kịp các nền kinh tế có số giờ làm việc thấp như Đức, nơi nhân viên làm việc trung bình 1.331 giờ, và Đan Mạch, nơi con số này là 1.379 giờ.

Nguồn: SCMP

 

Sức mạnh đoàn kết của người Nhật: Thiên tai vẫn xếp hàng, doanh nghiệp phát miễn phí lương thực, vay ngân hàng để tránh sa thải lao động

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

