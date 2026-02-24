Ngân hàng đầu tư top đầu thế giới: Vàng vẫn nhận được động lực lớn, giá có thể lên 6.200 USD/ounce trước tháng 6

Theo dự báo mới nhất, kim loại quý này có thể tăng thêm khoảng 1.000 USD/ounce trong vài tháng tới, chạm mốc 6.200 USD/ounce trước tháng 6.

Trong báo cáo công bố đầu tuần, nhóm phân tích của UBS nhận định: “Dù phản ứng của vàng trước làn sóng căng thẳng địa chính trị gần đây còn khá dè dặt, chúng tôi tin rằng giá vẫn có thể tăng mạnh hơn.”

Theo các chuyên gia, những động lực từng thúc đẩy đà tăng của vàng thời gian qua vẫn còn nguyên vẹn.

UBS đặc biệt nhấn mạnh đến nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông. Việc Mỹ triển khai thêm tàu sân bay, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu tới khu vực cho thấy mức độ hiện diện quân sự hiện nay còn lớn hơn cả thời điểm trước khi chính quyền Mỹ gây sức ép mạnh mẽ lên Venezuela hồi đầu năm.

Khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi nguy cơ hành động quân sự trong ngắn hạn đang gia tăng. UBS cho rằng với cách tiếp cận cứng rắn của Tổng thống Donald Trump trong chính sách đối ngoại, bất ổn địa chính trị khó có thể sớm giảm bớt.

Dù các biến cố chính trị thường không tạo ra tác động dài hạn lên thị trường toàn cầu, chúng lại có thể kích hoạt những đợt biến động mạnh trong ngắn hạn, qua đó làm gia tăng nhu cầu phòng vệ rủi ro. Theo đó, vàng là công cụ được ưa chuộng nhất trong những thời điểm như vậy.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, môi trường tiền tệ cũng đang là động lực cho vàng. UBS cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn dư địa tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Đồng USD yếu hơn và lãi suất thực tại Mỹ giảm xuống là những điều kiện thuận lợi cho vàng - loại tài sản không sinh lãi. Dù thị trường lao động gần đây có phần khởi sắc và biên bản họp Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) cho thấy một số quan điểm cứng rắn, UBS tin rằng áp lực lạm phát sẽ hạ nhiệt trong các tháng tới. Ngân hàng này dự báo Fed có thể thực hiện hai đợt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm, trước cuối tháng 9.

Về phía cung - cầu, UBS đánh giá môi trường hiện tại cũng rất thuận lợi cho vàng. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu vàng năm 2025 đã lần đầu tiên vượt 5.000 tấn. Xu hướng này có thể còn tiếp diễn trong năm 2026, nhờ hoạt động đầu tư gia tăng và việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào.

Ngoài ra, thu nhập tăng tại châu Á cũng được xem là yếu tố hỗ trợ nhu cầu trang sức vàng trong dài hạn. Trong khi đó, nguồn cung lại không tăng tương ứng.

Theo ước tính của Wood Mackenzie, khoảng 80 mỏ vàng sẽ hoàn tất kế hoạch khai thác hiện tại vào năm 2028. Dù giá cao có thể kích thích hoạt động thăm dò và mở rộng mỏ, quá trình này cần nhiều năm mới mang lại sản lượng mới.

UBS duy trì quan điểm “hấp dẫn” đối với vàng và xem đây là công cụ đa dạng hóa danh mục hiệu quả, giúp phòng ngừa nhiều loại rủi ro kinh tế và thị trường. Ngân hàng khuyến nghị nhà đầu tư có thể phân bổ một tỷ trọng vừa phải, ở mức vài phần trăm, trong danh mục đầu tư đa dạng.

Dominic Schnider, giám đốc phụ trách hàng hóa và ngoại hối khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UBS Wealth Management, cũng cho rằng khi mức độ biến động giảm bớt, các yếu tố cơ bản sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Ông nhấn mạnh rằng vàng có thể lên tới 6.200 USD/ounce vào giữa năm, nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương, thâm hụt ngân sách lớn, lãi suất thực thấp và rủi ro địa chính trị kéo dài.

Đáng chú ý, dự báo này cao hơn đáng kể so với nhận định của UBS hồi đầu tháng 1, khi họ chỉ kỳ vọng vàng đạt 5.000 USD vào cuối quý I.

Không chỉ vàng, UBS còn cho rằng nhóm hàng hóa nói chung sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong danh mục đầu tư năm 2026, khi thế giới đối mặt với mất cân đối cung - cầu, chuyển dịch năng lượng và căng thẳng chính trị. Ngoài vàng, ngân hàng này đánh giá cao triển vọng trung hạn của đồng, nhôm và một số nông sản do nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Tuy nhiên, nhìn chung, vàng vẫn được xem là “mỏ neo” phòng vệ quan trọng. Theo UBS, các chu kỳ tăng giá vàng trước đây chỉ thực sự kết thúc khi lãi suất thực duy trì ở mức cao, đồng USD mạnh bền vững và niềm tin vào chính sách tiền tệ được khôi phục hoàn toàn - những điều chưa xuất hiện ở thời điểm hiện tại.

Theo Kitco News﻿