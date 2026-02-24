Nguy cơ bùng phát bạo loạn tại Anh vì khủng hoảng lương thực

Anh có thể đối mặt nguy cơ bạo loạn liên quan đến lương thực nếu xảy ra một cú sốc lớn do những yếu kém kéo dài đã biến hệ thống thực phẩm thành “thùng thuốc súng”. Đây là cảnh báo của hơn 30 chuyên gia trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Sustainability.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra hàng loạt vấn đề làm suy yếu an ninh lương thực của Anh, gồm khủng hoảng khí hậu, thu nhập thấp, chính sách nông nghiệp chưa hiệu quả và chuỗi cung ứng “vừa kịp lúc” dễ đứt gãy. Anh hiện nhập khẩu khoảng 35% lượng thực phẩm tiêu thụ.

Nhóm chuyên gia đánh giá 3 cú sốc nguy hiểm nhất có thể đẩy hệ thống vào khủng hoảng gồm: thời tiết cực đoan, tấn công mạng và chiến tranh. Những yếu tố này có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy giá thực phẩm tăng cao, từ đó làm gia tăng căng thẳng xã hội, thậm chí dẫn tới bạo lực hoặc bạo loạn trong kịch bản xấu nhất.

Theo phân tích liên quan công bố năm 2023, 80% chuyên gia cho rằng bạo lực quy mô lớn do khủng hoảng lương thực là điều có thể xảy ra trong 50 năm tới; 40% nhận định nguy cơ này có thể xuất hiện trong vòng 10 năm. Kịch bản được xem xét là hơn 30.000 người bị thương do biểu tình hoặc bạo loạn vì lương thực trong 1 năm.

(Ảnh minh họa: Pexels)

Một số cú sốc đã từng xảy ra ở quy mô nhất định. Năm 2025, hai chuỗi siêu thị lớn là Co-operative Group và Marks & Spencer bị tấn công mạng. Hạn hán tại nước ngoài và xung đột Nga - Ukraine cũng làm chi phí thực phẩm tăng. Theo Tổ chức Food Foundation, 1/7 hộ gia đình tại Anh rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trong năm 2025.

Giáo sư Sarah Bridle, Đại học York, cho rằng sự ổn định của hệ thống lương thực là yếu tố then chốt của an ninh quốc gia. Trong khi đó, Giáo sư Aled Jones, Đại học Anglia Ruskin, nhấn mạnh Anh không miễn nhiễm trước các gián đoạn nghiêm trọng và cần chiến lược dài hạn.

Chính phủ Anh khẳng định an ninh lương thực là một phần của an ninh quốc gia và đang đầu tư hàng tỷ Bảng vào công nghệ nâng cao năng suất và phát triển cây trồng thích ứng khí hậu.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy nông nghiệp tái sinh và hỗ trợ tiền mặt cho người nghèo trong tình huống khẩn cấp nhằm giảm nguy cơ khủng hoảng.