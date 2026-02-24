Panasonic chuyển nhượng mảng TV ở nước ngoài cho đối thủ Trung Quốc: Bước lùi chiến thuật hay dấu chấm hết cho một biểu tượng?

Từng là biểu tượng không thể thay thế trong phòng khách của hàng triệu gia đình toàn cầu, thế nhưng mới đây, gã khổng lồ điện tử Nhật Bản Panasonic đã chính thức đưa ra quyết định gây chấn động: Chuyển nhượng toàn bộ hoạt động kinh doanh và bán hàng TV tại khu vực Bắc Mỹ và châu Âu cho Skyworth Group, một cái tên đình đám đến từ Trung Quốc.

Tờ Nikkei Asian Review cho hay quyết định này không chỉ đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của riêng Panasonic mà còn phản ánh sự thoái trào mạnh mẽ của các thương hiệu điện tử Nhật Bản trước sức ép khủng khiếp từ những "con hổ" châu Á mới.

Khi "hào quang" không cứu được doanh số

Theo thỏa thuận hợp tác toàn diện vừa được ký kết, kể từ tháng 4 tới đây, Skyworth sẽ chính thức tiếp quản hệ thống phân phối và bán hàng của Panasonic tại hai thị trường khó tính nhất thế giới là châu Âu và Bắc Mỹ. Đây là một động thái đầy toan tính trong bối cảnh Panasonic đang phải đối mặt với thực trạng kinh doanh không mấy khả quan tại hải ngoại.

Số liệu thống kê cho thấy trong năm 2024, tổng doanh số TV của Panasonic chủ yếu dựa vào thị trường nội địa Nhật Bản và châu Âu, chiếm tới 80% đến 90% tổng lượng hàng bán ra. Tuy nhiên, tại Mỹ, con số này vẫn thấp đến mức đáng ngại.

Cần nhớ rằng Panasonic từng có một cuộc rút lui đầy đau đớn khỏi thị trường Mỹ do thất bại của các dòng TV Plasma, công nghệ mà họ từng đặt cược cả tương lai. Dù đã nỗ lực quay trở lại, nhưng trước sự bành trướng của các hãng TV Trung Quốc với mức giá rẻ đến kinh ngạc, Panasonic gần như không còn đất diễn ở phân khúc tầm trung và giá rẻ.

Việc chuyển giao mảng bán hàng cho Skyworth giúp Panasonic cắt giảm được một khoản khổng lồ các chi phí cố định như quảng cáo, nhân sự và logistics tại nước ngoài. Một nguồn tin thân cận của Nikei chia sẻ rằng khả năng giảm thiểu rủi ro kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt chính là yếu tố then chốt. Thay vì dàn trải nguồn lực để đấu tay đôi về giá, Panasonic chọn cách "về vườn" tại Nhật Bản và chỉ tập trung vào các dòng TV cao cấp, có biên lợi nhuận lớn.

Hiện tại, công ty mẹ Panasonic Holdings đang trong quá trình cắt giảm khoảng 12.000 nhân sự trên toàn cầu. Tuy nhiên, đại diện hãng khẳng định việc chuyển giao này sẽ không kéo theo các đợt sa thải mới hay đóng cửa cơ sở hạ tầng bổ sung.

Đây được xem là một phần trong lộ trình tái cấu trúc mảng kinh doanh TV vốn đã được CEO của tập đoàn úp mở từ cuối năm 2025. Thỏa thuận với Skyworth chính là "chìa khóa" để Panasonic thoát khỏi mảng kinh doanh đang gặp khó khăn này một cách êm đẹp nhất.

Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, Panasonic dự kiến sẽ thuê Skyworth gia công (OEM) một phần các mẫu TV dành cho thị trường châu Âu trong tương lai. Trước đó, hãng cũng đã bắt đầu thuê TCL Group sản xuất các dòng TV cỡ nhỏ và trung bình.

Điều này đồng nghĩa với việc "ruột" của những chiếc TV Panasonic mang nhãn hiệu Nhật Bản giờ đây phần lớn sẽ do các kỹ sư Trung Quốc chế tạo.

Bức tranh của Panasonic cũng chính là hình ảnh chung của các hãng điện tử Nhật Bản hiện nay. Trước đó, Sony đã tuyên bố chuyển giao mảng kinh doanh TV cho một liên doanh do TCL dẫn dắt vào tháng 1 đầu năm. Những cái tên lẫy lừng một thời như Sharp hay Toshiba cũng đã lần lượt bán mình hoặc chuyển quyền kiểm soát cho các công ty nước ngoài.

Việc Panasonic bắt tay với Skyworth không chỉ là câu chuyện về một thương vụ kinh doanh đơn thuần. Đó là lời thừa nhận thực tế rằng kỷ nguyên hoàng kim của TV Nhật Bản đã khép lại, nhường chỗ cho những thế lực mới có khả năng tối ưu hóa chi phí và làm chủ chuỗi cung ứng tốt hơn. Với Panasonic, mục tiêu hiện tại không còn là dẫn đầu thế giới về số lượng, mà là làm sao để tồn tại trong phân khúc cao cấp hẹp hơn nhưng bền vững hơn.

*Nguồn: Nikkei, FT, Fortune