Bitcoin chưa dừng đà lao dốc, có thời điểm còn 62.000 USD vì loạt căng thẳng leo thang

Ngày 24/2, giá Bitcoin đã giảm hơn 5% xuống dưới 63.000 USD, trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục đối mặt với căng thẳng thuế quan và các rủi ro địa chính trị leo thang.



Trong phiên, đồng tiền số giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới có thời điểm đã giảm xuống mức thấp nhất là 62.964,64 USD, sau đó hồi phục quanh mức 63.000 USD. Các nhà đầu tư đang tháo lui dần khỏi các tài sản rủi ro như tiền số.

Chuyên gia ﻿Christopher Hamilton tại Invesco nhận định giá Bitcoin giảm là do nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu rủi ro hơn là một sự tháo chạy vì một vấn đề cụ thể của tiền số.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ quyết định “trong khoảng 10 ngày tới” liệu có tấn công Iran hay không khi nước này phản đối một thỏa thuận hạt nhân mới. Căng thẳng kể từ đó đã leo thang, với việc Washington tiếp tục triển khai các khí tài quân sự trên khắp Trung Đông.

Bitcoin đã ghi nhận đợt bán tháo mạnh kể từ tháng 10 năm 2025 và xu hướng giảm tiếp tục kéo dài sang năm mới. Đồng tiền số vốn hóa lớn nhất thế giới đã giảm 27% tính từ đầu năm đến nay và mất 50% kể từ mức đỉnh tháng 10.

“Điểm quan trọng hơn là Bitcoin vẫn rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản toàn cầu. Nếu thị trường hiểu chính sách thương mại là việc thắt chặt điều kiện tài chính, tiền số sẽ cảm nhận điều đó đầu tiên”, Chiến lược gia đầu tư Billy Leung tại Global X Australia cho biết.

Ether, đồng tiền số phổ biến thứ hai, sụt giảm hơn 1% xuống còn 1.831,52 USD.

Theo CNBC﻿