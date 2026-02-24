Ukraine cho nổ đường ống dẫn dầu Nga, bất chấp phản ứng "gắt" của 2 nước EU

Vào rạng sáng 23-2, các máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa của Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Kaleykino gần thị trấn Almetyevsk thuộc vùng Tatarstan của Nga, gây ra hỏa hoạn và làm ngừng hoạt động của một nút trung chuyển quan trọng trong hệ thống đường ống Druzhba, tuyến đường chính vận chuyển dầu thô của Nga đến Hungary và Slovakia.

Theo Kyiv Post, hành động của Kiev nhằm đáp trả những lời đe dọa của Hungary về việc chặn khoản vay 90 tỉ euro của EU và cắt điện cung cấp cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba được nối lại.

Vụ nổ và hỏa hoạn được thực hiện bởi tổ hợp tấn công gồm 35 chiếc UAV dưới sự điều khiển của Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine (USF).

Tổ hợp này đã bay qua khoảng 1.500 km không phận Nga để tấn công nhiều đường ống bơm và bể chứa dầu thô tại cơ sở do Transneft vận hành, đồng thời gây ra các đám cháy khiến khói đen cuồn cuộn hàng trăm mét trên bầu trời.

Lửa và khói đen bốc lên từ một cơ sở trong hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba nằm sâu trong lãnh thổ Nga (ảnh trái) và ảnh vệ tinh với vị trí bị tấn công được đánh dấu - Ảnh: TELEGRAM/ASTRA

Sáng 23-2, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận lực lượng của họ đã giao chiến với "UAV của đối phương" trên khu vực Tatarstan vào rạng sáng cùng ngày, tuyên bố bắn hạ máy bay nhưng không đề cập thiệt hại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một bài đăng trên Telegram, mô tả Kaleykino là một trong những "trạm bơm dầu trọng yếu" của Nga.

“Đây là nơi diễn ra quá trình trộn dầu từ các vùng khác nhau trước khi được vận chuyển đi xuất khẩu. Trạm này đảm bảo áp suất quan trọng và việc bơm nguyên liệu thô liên tục trực tiếp vào đường ống dẫn dầu Druzhba, cũng như đến các nhà máy lọc dầu của Tatarstan" - bộ này giải thích.

Tuyên bố của bộ này nói thêm họ "có thể dự đoán được sự than phiền" của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Theo đài RT, trong ngày 23-2 Hungary đã sử dụng quyền phủ quyết kép để chặn khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỉ euro (106 tỉ USD) do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất dành cho Ukraine, cũng như chặn gói trừng phạt mới nhất đối với Nga, với cáo buộc Kiev cố tình làm gián đoạn nguồn cung dầu cho nước này.

Cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết nước này đã ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine và sẽ không cung cấp trở lại cho đến khi Kiev khôi phục dòng chảy dầu của Nga đến Slovakia thông qua đường ống Druzhba.

Ông Fico đồng thời cảnh báo về "các bước đi trả đũa tiếp theo", lập luận rằng phản ứng của chính phủ Slovakia đối với Ukraine là hoàn toàn thích đáng, trước những "hành động thù địch" từ phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo RT, phía Hungary cũng đang cân nhắc việc ngừng cung cấp điện cho Ukraine.

Tuần trước, cả Slovakia và Hungary đều tuyên bố sẽ tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine cho đến khi đường ống dẫn dầu Druzhba hoạt động trở lại.