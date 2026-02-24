Ukraine đón nhiều tin buồn từ EU

Slovakia ngày 24/2 đã chính thức ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine sau khi Kyiv không khôi phục dòng chảy dầu Nga qua đường ống Druzhba theo yêu cầu của Bratislava và Budapest. Quyết định này làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 4.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông báo về động thái trên trong một video đăng tải hôm thứ Hai, khẳng định Ukraine sẽ không còn nhận được hỗ trợ từ Slovakia để ổn định lưới điện quốc gia.

Ông cho hay: “Kể từ hôm nay, nếu Ukraine yêu cầu Slovakia hỗ trợ ổn định hệ thống năng lượng, họ sẽ không nhận được sự giúp đỡ đó.”

Cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Slovakia đã đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Ukraine khôi phục vận chuyển dầu qua Druzhba trước thứ Hai, nếu không sẽ đối mặt với việc cắt nguồn điện khẩn cấp. Theo ông Fico, việc dừng trung chuyển dầu là “một quyết định mang động cơ chính trị nhằm tống tiền Slovakia”.

Đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu thô quan trọng từ Nga sang Trung Âu, đã ngừng hoạt động từ ngày 27/1 sau khi Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại thiết bị gần thành phố Brody, miền tây Ukraine. Kyiv khẳng định các kỹ thuật viên đang tiến hành kiểm tra và sửa chữa trong điều kiện liên tục bị đe dọa bởi các đợt tấn công tiếp theo. Ukraine cũng đề xuất sử dụng các tuyến thay thế như đường ống Odesa-Brody trong thời gian sửa chữa.

Tuy nhiên, Thủ tướng Fico và người đồng cấp Hungary Viktor Orbán bác bỏ giải thích này, cho rằng không có trở ngại kỹ thuật nào ngăn cản việc khôi phục vận chuyển dầu. Ông Fico còn cho biết đại sứ Slovakia tại Kyiv đã bị ngăn cản tiếp cận đoạn đường ống bị hư hại.

Slovakia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dầu sau khi Druzhba ngừng hoạt động nhằm bảo đảm nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng đủ nhu cầu nội địa. Ông Fico cảnh báo nếu Ukraine không nối lại trung chuyển dầu, Bratislava có thể xem xét lại lập trường ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.

Phía Ukraine phản ứng gay gắt, gọi tối hậu thư của ông Fico là hành động “tống tiền” và cho rằng động thái này vô tình phục vụ lợi ích của Nga. “Tối hậu thư nên gửi tới Điện Kremlin, chứ không phải Kyiv,” Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố.

Căng thẳng không chỉ dừng ở Slovakia. Tuần trước, Hungary cũng đình chỉ xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine và đe dọa chặn gói vay 90 tỷ euro của EU dành cho Kyiv nếu nguồn cung dầu Nga không được khôi phục.

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó còn tuyên bố Budapest có thể phản đối gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga. Một số ngoại trưởng EU, trong đó có đại diện Đức Johann Wadephul, bày tỏ “ngạc nhiên” trước lập trường của Hungary.

Theo Euronews﻿