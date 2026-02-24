Hungary nêu lý do phủ quyết khoản vay 106 tỷ USD cho Ukraine

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu trước giới truyền thông tại Brussels, Bỉ, ngày 23/2/2026.

Hôm 23/2, Hungary đã sử dụng quyền phủ quyết kép đối với khoản vay khẩn cấp trị giá 106 tỷ USD do EU đề xuất dành cho Ukraine, và gói trừng phạt mới nhất đối với Nga, với lý do Kiev bị cáo buộc cố tình làm gián đoạn nguồn cung dầu cho nước này.

Kiev và Budapest hiện vẫn đang tranh chấp gay gắt về đường ống dẫn dầu Druzhba thời Liên Xô - tuyến đường vận chuyển dầu thô của Nga đến Hungary và Slovakia, vốn đã ngừng hoạt động từ cuối tháng Giêng.

Kiev tuyên bố đường ống này bị Nga làm hư hại, trong khi Moscow phủ nhận cáo buộc này.

Budapest đã lặp lại lập trường của Moscow, cáo buộc Kiev cố tình giữ lại nguồn cung vì lý do chính trị và áp đặt "lệnh phong tỏa dầu mỏ" lên đất nước, đồng thời đe dọa trả đũa.

“Người Ukraine không thể tống tiền chúng tôi; họ không thể gây nguy hiểm cho an ninh nguồn cung năng lượng của Hungary bằng cách cấu kết với Brussels và phe đối lập Hungary. Không, câu trả lời dứt khoát là không. Chúng tôi không đồng ý với khoản vay khẩn cấp trị giá 106 tỷ USD do EU đề xuất dành cho Ukraine”, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố sau cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu khối để thảo luận về gói cho vay và trừng phạt hôm 23/2.

Khoản vay 106 tỷ USD đã được nhất trí vào tháng 12/2025, khi Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đạt được thỏa thuận về phương án không tham gia, cho phép họ không đóng góp tài chính vào chương trình này.

Hungary, cũng như Slovakia, quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nguồn cung dầu, đã đe dọa trả đũa về vấn đề Druzhba, yêu cầu Kiev lập tức khôi phục hoạt động.

Tuần trước, cả hai nước đều tuyên bố sẽ tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine cho đến khi đường ống dẫn dầu hoạt động trở lại.

Hôm 22/2, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đe dọa sẽ ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine trừ khi Kiev khôi phục việc cung cấp dầu trong vòng hai ngày.

Thủ tướng Fico hôm 23/2 cho biết, ông sẽ giữ lời hứa, đồng thời nêu vấn đề này với nhà cung cấp điện quốc gia.

Ông lưu ý rằng, chỉ riêng trong tháng Giêng, Kiev đã nhận được lượng điện khẩn cấp từ Slovakia nhiều hơn cả năm 2025 để ổn định lưới điện trong bối cảnh các cuộc tấn công tầm xa của Nga.