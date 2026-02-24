EU và Ấn Độ tạm dừng đàm phán thương mại với Mỹ

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn tiếp tục leo thang, khi Liên minh châu Âu và Ấn Độ đồng loạt phát tín hiệu tạm dừng các bước đi đàm phán mới với Washington.

Phía châu Âu cho biết sẽ kiến nghị tạm dừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại EU-Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng mức thuế toàn cầu từ 10% lên 15%.

Theo thỏa thuận đạt được mùa Hè 2025 giữa ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Mỹ áp thuế 15% với phần lớn hàng hóa EU, nhưng vẫn duy trì mức 50% với thép và nhôm.

Một nguồn tin trong Bộ Thương mại Ấn Độ cũng tiết lộ quốc gia này sẽ hoãn kế hoạch cử phái đoàn thương mại sang Washington trong tuần này sau khi xảy ra các diễn biến mới về chính sách thuế quan của Mỹ. Đây là một trong những phản ứng cụ thể đầu tiên của một quốc gia châu Á sau động thái của ông Trump hôm 21/2 áp thuế tạm thời 15%, mức tối đa được luật pháp cho phép, đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các nước.

Nguồn tin cho biết quyết định được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa quan chức hai nước. Phía Ấn Độ đang cân nhắc thêm các tác động từ phán quyết của tòa án và những thông báo sau đó từ phía Mỹ.

Theo kế hoạch trước đó, phái đoàn Ấn Độ dự kiến sẽ sớm khởi hành tới Washington để thảo luận hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương tạm thời, theo đó Mỹ sẽ cắt giảm mức thuế đối ứng 25% mà nước này áp đặt đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ liên quan đến việc New Delhi mua dầu thô của Nga.