Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EU và Ấn Độ tạm dừng đàm phán thương mại với Mỹ

24-02-2026 - 07:02 AM | Tài chính quốc tế

Liên minh châu Âu và Ấn Độ tạm dừng các bước đàm phán thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump nâng thuế toàn cầu lên 15%, làm căng thẳng leo thang.

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn tiếp tục leo thang, khi Liên minh châu Âu và Ấn Độ đồng loạt phát tín hiệu tạm dừng các bước đi đàm phán mới với Washington.

Phía châu Âu cho biết sẽ kiến nghị tạm dừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại EU-Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng mức thuế toàn cầu từ 10% lên 15%.

Theo thỏa thuận đạt được mùa Hè 2025 giữa ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Mỹ áp thuế 15% với phần lớn hàng hóa EU, nhưng vẫn duy trì mức 50% với thép và nhôm.

Một nguồn tin trong Bộ Thương mại Ấn Độ cũng tiết lộ quốc gia này sẽ hoãn kế hoạch cử phái đoàn thương mại sang Washington trong tuần này sau khi xảy ra các diễn biến mới về chính sách thuế quan của Mỹ. Đây là một trong những phản ứng cụ thể đầu tiên của một quốc gia châu Á sau động thái của ông Trump hôm 21/2 áp thuế tạm thời 15%, mức tối đa được luật pháp cho phép, đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các nước.

Nguồn tin cho biết quyết định được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa quan chức hai nước. Phía Ấn Độ đang cân nhắc thêm các tác động từ phán quyết của tòa án và những thông báo sau đó từ phía Mỹ.

Theo kế hoạch trước đó, phái đoàn Ấn Độ dự kiến sẽ sớm khởi hành tới Washington để thảo luận hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương tạm thời, theo đó Mỹ sẽ cắt giảm mức thuế đối ứng 25% mà nước này áp đặt đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ liên quan đến việc New Delhi mua dầu thô của Nga.

Theo Như Anh - Nam Linh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
NÓNG: Mỹ dừng thu thuế từ ngày mai 24/2

NÓNG: Mỹ dừng thu thuế từ ngày mai 24/2 Nổi bật

Ông Trump áp thuế toàn cầu 15%: Nhiều đồng minh lâu năm hứng cú sốc, những nước từng bị chỉ trích gay gắt bất ngờ hưởng lợi

Ông Trump áp thuế toàn cầu 15%: Nhiều đồng minh lâu năm hứng cú sốc, những nước từng bị chỉ trích gay gắt bất ngờ hưởng lợi Nổi bật

Tổng thống Donald Trump công bố sáng kiến mới của Mỹ ở nước ngoài

Tổng thống Donald Trump công bố sáng kiến mới của Mỹ ở nước ngoài

23:32 , 23/02/2026
Một thứ bí ẩn bị "phong ấn" trong hang băng 5.000 năm vừa được giải phóng, có thể tạo ra phép màu cho nhân loại

Một thứ bí ẩn bị "phong ấn" trong hang băng 5.000 năm vừa được giải phóng, có thể tạo ra phép màu cho nhân loại

23:00 , 23/02/2026
Giá vàng thế giới chạm mốc 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới chạm mốc 5.200 USD/ounce

22:28 , 23/02/2026
Bỏ việc hành chính, mẹ bỉm tự khởi nghiệp từ khoản tiết kiệm 400 triệu đồng, nay thu về 2,3 tỷ/tháng

Bỏ việc hành chính, mẹ bỉm tự khởi nghiệp từ khoản tiết kiệm 400 triệu đồng, nay thu về 2,3 tỷ/tháng

21:59 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên