Tổng thống Donald Trump công bố sáng kiến mới của Mỹ ở nước ngoài

Gần đây, Nhà Trắng đã công bố sáng kiến ​​“Tech Corps” nhằm mục đích thúc đẩy trí tuệ nhân tạo của Mỹ ở nước ngoài và giúp các quốc gia đối tác áp dụng hệ thống tiên tiến. Sáng kiến trên thuộc tổ chức Peace Corps - một cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ, cử các tình nguyện viên người Mỹ ra nước ngoài để hỗ trợ các dự án phát triển địa phương, bao gồm giáo dục, y tế, nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

Đội ngũ kỹ thuật mới sẽ có cấu trúc tương tự nhưng ưu tiên tuyển dụng các tình nguyện viên là những người có kỹ năng công nghệ như khoa học, kỹ thuật và toán học để hỗ trợ cho việc triển khai các giải pháp AI của Mỹ ở nước ngoài. Hiện tại, trang web dành cho Tech Corps đã được ra mắt và đang nhận đơn đăng ký liên tục.

Peace Corps cho biết các giải pháp trí tuệ nhân tạo mới triển khai sẽ được sử dụng để giải quyết “các vấn đề thực tiễn ở cấp cơ sở” trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, giáo dục, y tế và phát triển kinh tế.

Tình nguyện viên sẽ được cử đến các quốc gia tham gia AI Exports Program của Mỹ theo sắc lệnh hành pháp của chính quyền Trump nhằm duy trì vị thế thống trị của Mỹ trong sự phát triển công nghệ trên toàn cầu.

Sắc lệnh này được đánh giá là phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn của Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, khi các công ty công nghệ của quốc gia tỷ dân này đang giành được chỗ đứng tại một số quốc gia đang phát triển bằng cách cung cấp các mô hình mã nguồn mở hoặc trọng lượng mở, có giá thành thấp, khả năng tùy chỉnh cao và có thể hoạt động trên cơ sở hạ tầng địa phương, trong đó có Qwen3 và Deepseek.

Chủ quyền AI

Mặc dù danh sách các quốc gia tham gia AI Exports Program vẫn chưa đầy đủ, nhưng theo một số nguồn tin, dự kiến ​​Ấn Độ sẽ nằm trong số đó, sau khi Bộ Thương mại hoan nghênh sự tham gia của nước này vào tuần trước. Tuyên bố đó được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tác động AI Ấn Độ 2026 lần đầu tiên tại New Delhi, nơi giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios lần đầu tiên công bố về Tech Corps.

Ấn Độ cũng tham gia sáng kiến ​​Pax Silica do Mỹ dẫn đầu - một nỗ lực của chính quyền Trump nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu cho các công nghệ dựa trên silicon - cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hà Lan, Israel, Vương quốc Anh, Úc, Qatar và UAE với tư cách là các thành viên cốt lõi.

Tại hội nghị thượng đỉnh, Kratsios lập luận rằng việc mở rộng khả năng tiếp cận các công nghệ AI của Mỹ là yếu tố then chốt để thu hẹp khoảng cách trong việc ứng dụng AI toàn cầu giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển.

Theo ông, “chủ quyền AI có nghĩa là sở hữu và sử dụng công nghệ tốt nhất để mang lại lợi ích cho người dân của mình”. Đây cũng chính là chủ đề trọng tâm tại hội nghị AI của Ấn Độ. Chủ quyền AI đề cập đến khả năng của một quốc gia trong việc phát triển, kiểm soát và quản lý các hệ thống trí tuệ nhân tạo trong khuôn khổ pháp lý, kinh tế và chiến lược của riêng mình.

Hội nghị thượng đỉnh chứng kiến ​​một số công ty công nghệ Mỹ công bố các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo của Ấn Độ, tiếp nối các khoản đầu tư hàng tỷ USD đã được công bố năm ngoái, phù hợp với mục tiêu của Tech Corps.

“Trí tuệ nhân tạo là tương lai, và với tư cách là quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ trí tuệ nhân tạo, Mỹ thông qua Tech Corps sẽ tiên phong trong việc mang lại những lợi ích này,” ông Richard E. Swarttz, quyền giám đốc Peace Corps, cho biết.

Theo Tech Corps, các tình nguyện viên của họ sẽ phục vụ ở nước ngoài từ 12 - 27 tháng hoặc tham gia các chương trình phục vụ trực tuyến, với các đợt triển khai thực tế dự kiến ​​bắt đầu vào mùa thu năm 2026. Giống như Peace Corps, các tình nguyện viên sẽ được cung cấp nhà ở, chăm sóc sức khỏe, trợ cấp sinh hoạt và phần thưởng cống hiến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh Tech Corps, Nhà Trắng cũng công bố các sáng kiến ​​khác trong hội nghị thượng đỉnh AI Ấn Độ, bao gồm Sáng kiến ​​Nhà vô địch Quốc gia nhằm tích hợp các công ty AI hàng đầu nước ngoài vào các hệ thống xuất khẩu AI tùy chỉnh của Mỹ.

“Chúng tôi nhận thấy rằng các đối tác cần có cơ hội để xây dựng các ngành công nghệ nội địa của họ, và tin rằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho điều này sẽ là một phần quan trọng của chương trình xuất khẩu”, Nhà Trắng cho biết.

Tổ chức này cũng công bố các sáng kiến ​​mới nhằm giúp các quốc gia đối tác “vượt qua những rào cản về tài chính khi nhập khẩu hệ sinh thái AI của Mỹ”, thông qua các tổ chức quyền lực mềm khác như Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế của Mỹ.

